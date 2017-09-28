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22:14 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

На какой работе самые лучшие на свете бонусы?

Какие бонусы предлагают самые крутые фирмы? В Netflix, например, дают неограниченный отпуск. А что предлагают другие?

Подход «алчность — это хорошо» потерял актуальность у работников нового поколения. Вместо этого они хотят работать в компании, которая сможет предложить им хорошее качество жизни, а не просто высокую зарплату и щедрые премии.

Многие молодые сотрудники хотят иметь возможность путешествовать. | Источник: rawpixel.com/CC0

Лондонец Адам Брэдфорд и калифорниец Джордан Суэйн решили основать свою фирму после того, как не смогли найти компанию, которая бы предложила бы им сбалансированный рабочий график, позволяющий получать удовольствие от жизни.

Они познакомились в Instagram и, прежде чем зарегистрировать свою фирму Bradford Swain, занимающуюся социальным консалтингом, объездили вдвоем без малого 30 городов мира, чтобы исследовать интересующий их вопрос.

Как поясняет Джордан, эта независимость дала им возможность работать из любой точки земного шара.

«Нам нравится возможность работать из кафе где-нибудь на террасе в Марокко или с пляжа в Кении, а если надо — из офиса в центре Лондона», — говорит он.

Таких людей, как Адам и Джорджан, готовых работать самостоятельно, становится все больше, и многие компании начали предлагать дополнительные стимулы, чтобы привлечь и удержать сотрудников.

Но стимулы эти не всегда так уж хороши, как их пытаются представить.

«Я разговаривала с людьми, чьи компании предоставляют потрясающие бонусы: бесплатное питание, медицинское обслуживание и даже, если у сотрудника намечается дома вечеринка, спиртные напитки», — говорит старший психолог в университете Центрального Ланкашира Сэнди Манн.

«Минус в том, что эти люди ощущают, будто они — собственность фирмы и от них ожидается, что они всю свою жизнь ей посвятят, — добавляет он. — У них оказывается все меньше и меньше времени на жизнь вне компании, а работа отодвигает все остальное на задний план».

Памятуя об этом, мы пригляделись повнимательнее к тем бонусам, которые предлагают ведущие фирмы.

Деньги на путешествия

Какие компании: Airbnb, Macildowie.

Некоторые компании отправляют сотрудников в путешествия за свой счёт. | Источник: Porapak Apichodilok/CC0

Airbnb, онлайн-компания, предлагающая бронирование краткосрочного жилья по всему миру, ежегодно предоставляет своим американским сотрудникам до двух тысяч долларов на то, чтобы они могли остановиться в одной из предлагаемых сайтом квартир в любой точке мира.

В 2016 году эта компания была признана лучшей по условиям труда по итогам голосования самих работников на портале Glassdoor.

При этом оплата расходов на путешествия оценивалась как наиболее привлекательный бонус.

Роу Дэвис — старший консультант в английской фирме по набору кадров Macildowie. Она выиграла две поездки в Нью-Йорк и четыре в Лас-Вегас в качестве поощрительной премии за выполнение плана.

По ее словам, подобные каникулы стимулируют у сотрудников лояльность к компании: «Съездив в одно такое путешествие, тебе уже хочется повторить это, и возникает такое ощущение, что ты просто должна работать лучше, чтобы заслужить следующую поездку».

Неограниченный оплаченный отпуск

Какие компании: Netflix, LinkedIn, Virgin Management.

Некоторые компании предлагают своим сотрудникам брать столько отпуска, сколько влезет | Источник: freestockpro.com/CC0

Американская компания Netflix стала пионером концепции неограниченного отпуска.

«Наша политика в этом отношении такова: берите отпуск! У нас нет никаких правил или форм, где сказано, сколько недель в году он должен быть», — говорится на вебсайте компании.

Точно также профессиональная сеть LinkedIn предлагает своим американским сотрудникам неограниченный, по собственному усмотрению, отпуск, который, как утверждает руководство, дает им больше свободы действий и чувство контроля над собственной жизнью.

Когда об этом узнал британский предприниматель сэр Ричард Брэнсон, он решил внедрить это в своих компаниях, и в 2014 году инвестиционное и патентно-лицензионное отделение его бизнес-империи Virgin Management ввело для своих сотрудников неограниченный отпуск.

Директор по работе с персоналом в Virgin Management Шаррон Помеллс говорит, что штат отреагировал на это с огромным энтузиазмом.

Однако в этом подразделении группы Virgin работает не так уж много людей, всего 180 человек, и пока на другие входящие в этот конгломерат компании эта практика не распространилась.

Ни Virgin Management, ни LinkedIn не смогли предоставить данные о том, сколько человек воспользовались этой возможностью.

С другой стороны, как бы привлекательна ни была идея неограниченного отпуска, реальность может оказаться не такой радужной.

Эксперт по вопросам эмоционального интеллекта профессор Тревис Брэдберри в своей статье по этому поводу, опубликованной на портале Всемирного экономического форума, пишет следующее: «Свобода дает людям острое чувство причастности к делам компании и ответственности, в результате люди, как это часто бывает с владельцами компаний, вообще не возьмут никакого отпуска».

Замораживание яйцеклеток

Какие компании: Apple and Facebook.

Apple и Facebook задумались: как привлечь на работу женщин? | Источник: freestocks.org/CC0

Apple и Facebook пришли к неоднозначному решению по поводу печально известной проблемы, встающей перед технологическими компаниями: как привлечь на работу женщин?

Они стали предлагать своим американским сотрудницам выплатить до 20 тыс. долларов за замораживание и хранение яйцеклеток, если такая опция входит в их медицинскую страховку.

Мы хотим дать возможность работающим в Apple женщинам, с одной стороны, получить лучшую в мире работу, а с другой, завести семью и заботиться о своих близких.
Apple

Замораживание яйцеклеток — это один из способов завести в дальнейшем детей или хотя бы иметь такую гипотетическую возможность. Эта предложенная компанией схема, когда о ней стало известно широкой публике, вызвала немало критики, поскольку некоторые посчитали, что таким образом на женщин оказывается давление с тем, чтобы они не спешили заводить детей.

К тому же успешность процедуры замораживания яйцеклеток не очень высока — в Британии беременность в результате пересадки замороженного ранее эмбриона в 2014 году составила всего 22%.

С собакой на работу

Какие компании: многие, включая Google и производящий корм для домашних животных Mars Petcare.

Источник: Tookapic/CC0

Возможно, это не идеал для кошатников или же тех, у кого аллергия на шерсть животных, однако начальник одной компании признался, что появление ши-тцу в его офисе возымело сенсационный эффект на сотрудников.

«Судя по цифрам, домашние животные к 2018 году будут более популярны, чем какие-то другие вещи, которые мы считаем нормой на рабочем месте, например, душ», — говорит Агарвал Тушар, сооснователь онлайн-компании Hubble, предлагающей услуги по аренде офисных помещений.

Согласно исследованию компании Reed.co.uk., 8% британских сотрудников регулярно приводят на работу собак. Этот бонус чаще всего предлагают технологические компании и производители корма для животных.

Известно, что в Google собралось много собачников, и тот факт, что с домашним любимцем сотруднику этого поисковика можно прийти на работу, упомянут в своде правил компании: «Мы любим кошек, но мы — компания собачников, так что, скорее всего, кошка-гость почувствует себя у нас не в своей тарелке».

В то же время сотрудники Google, прежде чем приводить на работу четвероногого друга, должны спросить согласия у своих коллег.

Так что идет ли речь о бесплатных каникулах, времени для себя или собаке на рабочем месте — для многих работающих людей граница между домом и офисом размывается все чаще.

Психологи, впрочем, предупреждают, что и здесь есть свои минусы.

«Всем необходимо порой отключиться. Пауза необходима», — говорит Санди Манн.

Элеонора Лори. Корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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