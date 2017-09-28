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11:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубанским рыболовам упростят правила промысла в Черном море

КРАСНОДАР, 28 сентября, ФедералПресс. Рыболовам Краснодарского края внесли изменения в порядок доставки улова при осуществлении промышленного рыболовства. С инициативной ранее обращалась администрация Кубани.

По документу, теперь рыболовам, которые ведут промысел в Черном море на маломерных судах, разрешат выгружать добытую рыбу на собственных рыболовецких станах и причалах. До этого момента выгружать продукцию можно было только в морские порты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В краевом минсельхозе пояснили, иногда стоимость выгрузки улова превышала стоимость добытых водных биоресурсов. А это делало промысел фактически убыточным.

«ФедералПресс» напоминает, что «Единая Россия» просит упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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