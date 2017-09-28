Кубанским рыболовам упростят правила промысла в Черном море

По документу, теперь рыболовам, которые ведут промысел в Черном море на маломерных судах, разрешат выгружать добытую рыбу на собственных рыболовецких станах и причалах. До этого момента выгружать продукцию можно было только в морские порты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В краевом минсельхозе пояснили, иногда стоимость выгрузки улова превышала стоимость добытых водных биоресурсов. А это делало промысел фактически убыточным.
«ФедералПресс» напоминает, что «Единая Россия» просит упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.