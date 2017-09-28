СК задержал генерального директора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа»
Совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну.
Совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну.
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» и главного бухгалтера авиакомпании. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании “ВИМ-Авиа” (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева», — сообщила представитель СК.
В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.
В четверг следствие планировало допросить и владельцев компании Рашида и Светлану Мурсекаевых, но выяснилось, что они уехали за рубеж.
«По имеющейся у следствия информации, они находятся за границей», — отметила Петренко, добавив, что в связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения.
По словам представителя СК, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, а также обстоятельств преступления.
В итоге несколько тысяч пассажиров не смогли вылететь своими рейсами.