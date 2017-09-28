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11:42 (мск), источник: ТАСС

СК задержал генерального директора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа»

Совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» и главного бухгалтера авиакомпании. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании “ВИМ-Авиа” (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева», — сообщила представитель СК.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

В четверг следствие планировало допросить и владельцев компании Рашида и Светлану Мурсекаевых, но выяснилось, что они уехали за рубеж.

«По имеющейся у следствия информации, они находятся за границей», — отметила Петренко, добавив, что в связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения.

По словам представителя СК, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, а также обстоятельств преступления.

Следствие оценило как мошенничество тот факт, что авиакомпания, не имея возможности закупить топливо для авиарейсов, продолжала продавать билеты.

В итоге несколько тысяч пассажиров не смогли вылететь своими рейсами.

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Во время загрузки произошла ошибка.
27 сентября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Сергей Костенко
Как сказал Малютин - "сейчас из Лондона будут ныть - какой Путин тиран..."
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