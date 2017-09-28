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12:02 (мск), источник: Newslab.ru

В Норильске укладывают асфальт в снег

Ремонт дворов начался на многих улицах Норильска.

На севере Красноярского края дорожники начали ремонтировать дворы после того, как выпал снег. Фотографиями сегодня делятся жители Норильска.

Дорожные работы норильчане заметили во многих дворах — асфальт скидывали кучами посреди двора, а затем разравнивали грейдером. На снимках хорошо видно, что покрытие укладывают прямо на снег.

«Заканчивался сентябрь месяц. В Норильске выпал снег. Дорожные рабочие начали менять асфальт. Ничего особенного», — таким комментарием сопроводил фотографию заснеженного двора с дорожной техникой один из жителей города.

Норильчане пояснили, что некоторые дворы еще только начали готовить к асфальтированию — там срезают покрытие. Все работы, по их словам, ведет компания «Илан».

Судя по всему, дорожники не видят ничего страшного в укладке асфальта на снег. В комментариях к фотографиям рядовые рабочие заявляют, что завершить ремонт дорог за короткое северное лето сложно, тем более, что норильчане против работы дорожной техники по ночам.

Получить комментарий в ООО «Илан-Норильск» не удалось — указанные в свободном доступе телефоны оказались недоступны.

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