В Красноярске сожгли 15 кг заражённых персиков из Узбекистана
Продавцы опасных фруктов привлечены к административной ответственности.
Продавцы опасных фруктов привлечены к административной ответственности.
В Красноярске сожгли 15 килограммов заражённых восточной плодожоркой персиков. Карантинные фрукты из Узбекистана выявили специалисты Россельхознадзора и органы прокуратуры.
Персики были обнаружены на оптовом рынке «Луч». Реализация подобной подкарантинной продукции запрещена в России. Поэтому в нарушители привлечены к административной ответственности, а фрукты сожжены.
Справка:
Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) — насекомое вредитель — плодовых культур, поражающая плоды и молодые побеги различных розоцветных культур, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. К повреждаемым культурам относятся персик, айва, грушa, сливa, а также абрикос, яблоня, мушмула, кизильник.