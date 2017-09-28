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12:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске сожгли 15 кг заражённых персиков из Узбекистана

Продавцы опасных фруктов привлечены к административной ответственности.

В Красноярске сожгли 15 килограммов заражённых восточной плодожоркой персиков. Карантинные фрукты из Узбекистана выявили специалисты Россельхознадзора и органы прокуратуры.

Персики были обнаружены на оптовом рынке «Луч». Реализация подобной подкарантинной продукции запрещена в России. Поэтому в нарушители привлечены к административной ответственности, а фрукты сожжены.

Справка:

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) — насекомое вредитель — плодовых культур, поражающая плоды и молодые побеги различных розоцветных культур, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. К повреждаемым культурам относятся персик, айва, грушa, сливa, а также абрикос, яблоня, мушмула, кизильник.

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