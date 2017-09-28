Старинный хабаровский особняк с потрясающей по духу историей будет продан на аукционе

Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.

Аукцион по продаже старинного особняка на ул. Ким Ю Чена состоится 13 октября в Хабаровске. Потенциальные покупатели со всей России проявляют к последнему в краевом центре дореволюционному дому большой интерес, сообщили ИА AmurMedia в КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края».

Предприниматель Валерий Хидиров, восстановивший в Хабаровске усадьбу-памятник архитектуры на ул. Калинина, заявил, что такие объекты — большая редкость на рынке девелопмента и грамотное вложение средств.

Подтверждение его словам — номинация реконструированных старинных особняков по ул. Калинина и ул. Дзержинского в Хабаровске на победу в 25 международном фестивале «Зодчество», который пройдет с 5 по 7 октября 2017 года на одной из центральных площадок Москвы — выставочном комплексе «Гостиный двор».

Историк Анатолий Жуков тоже считает, что покупатель лота на ул. Ким Ю Чена 9 в Хабаровске приобретет ценный актив, имеющий свое лицо и дух подлинной истории. Краевед посвятил особняку отдельное расследование. Вот лишь часть информации, собранной Анатолием Жуковым.

Первым хозяином участка, где сейчас стоит особняк, с 1906 года был оружейный мастер, коллежский регистратор Иван Ларин. Он продал его действительному статскому советнику Александру Волоцкому. Дом и поныне носит его имя. Хозяин усадьбы на ул. Никольской, так ул. Ким Ю Чена называлась до 1930 г, тоже вошел в историю. В русско-японскую войну в Харбине служил начальником главной полевой почтово-телеграфной конторы всего театра военных действий. Был награжден чином действительного статского советника, что соответствовало армейскому званию генерал-майора. Был, как сказали бы сегодня «медийным» лицом своего времени. Вел огромную общественную деятельность. В 1913 г, например, избрался старостой Успенского собора, являлся гласным (председателем) Хабаровской городской Думы.

Стартовая цена лота с потрясающей по духу историей — 21 млн 688 тысяч рублей. Аукцион состоится 13 октября 2017 г. в 11.15 ч в Хабаровске. Дата и время окончания приема заявок 6 октября 2017 г.