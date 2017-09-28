Старинный хабаровский особняк с потрясающей по духу историей будет продан на аукционе
Заинтересованность в покупке последнего в городе дома дореволюционной постройки высказывают известные российские инвесторы.
Заинтересованность в покупке последнего в городе дома дореволюционной постройки высказывают известные российские инвесторы.
Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.
Аукцион по продаже старинного особняка на ул. Ким Ю Чена состоится 13 октября в Хабаровске. Потенциальные покупатели со всей России проявляют к последнему в краевом центре дореволюционному дому большой интерес, сообщили ИА AmurMedia в КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края».
Предприниматель Валерий Хидиров, восстановивший в Хабаровске
Подтверждение его
Первым хозяином участка, где сейчас стоит особняк, с 1906 года был оружейный мастер, коллежский регистратор Иван Ларин. Он продал его действительному статскому советнику Александру Волоцкому. Дом и поныне носит его имя. Хозяин усадьбы на ул. Никольской, так ул. Ким Ю Чена называлась до 1930 г, тоже вошел в историю. В
Стартовая цена лота с потрясающей по духу историей — 21 млн 688 тысяч рублей. Аукцион состоится 13 октября 2017 г. в 11.15 ч в Хабаровске. Дата и время окончания приема заявок 6 октября 2017 г.
Общая площадь здания 277,8 кв метров. Усадьба расположена на земельном участке в 529,09 кв. метров.