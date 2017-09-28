Цех по переработке молока открылся в Заларинском районе

Источник: irkobl.ru

Как сообщает 28 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, цех открыт на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива под руководством Татьяны Распутиной. В 2016 году она выиграла грант в 6 млн рублей с условием привлечения не менее 40% собственных средств. Благодаря гранту был построен цех и два спецавтомобиля, приобретено и смонтировано технологическое оборудование, начат выпуск молочной продукции.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко побывал в новом цехе и напомнил, что для развития и поддержки сельского хозяйства в регионе работает программа, по которой предоставляются гранты из областного бюджета на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За 2016−2017 годы её победителями стали18 участников. Средства грантов направлены на строительство, реконструкцию или модернизацию цехов по переработке молока и мяса, убойных цехов, приобретение технологического оборудования и транспортных средств.