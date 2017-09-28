Цех по переработке молока открылся в Заларинском районе
Цех по переработке молока введен в эксплуатацию в Заларинском районе в рамках реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 -2017 годы и на период до 2020 года».
Цех по переработке молока введен в эксплуатацию в Заларинском районе в рамках реализации программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 -2017 годы и на период до 2020 года».
Как сообщает 28 сентября 2017 года
Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко побывал в новом цехе и напомнил, что для развития и поддержки сельского хозяйства в регионе работает программа, по которой предоставляются гранты из областного бюджета на развитие
В рамках рабочей поездки в Заларинский район Александр Кириленко также осмотрел дом, построенный для молодой семьи по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области». «В 2017 году по программе в четырех районах области будут улучшены жилищные условия 13 семей путем строительства или приобретения жилых помещений муниципальными образованиями для предоставления их молодым семьям и молодым специалистам в найм на пять лет. После этого срока жилье можно будет выкупить не более чем за 10% его стоимости», — сказал Александр Кириленко.