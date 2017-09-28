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14:04 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининиградской области откроется новый международный пункт пропуска

В Калининиградской области на станции Чернышевское в Нестеровском районе 2 октября откроется новый международный железнодорожный пункт пропуска, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Источник: Аргументы и факты

С этого времени пограничный и таможенный досмотр будет проводиться не на станции в Нестерове, а на открытом пункте пропуска.

«В частности, остановка на станции Нестеров сокращается с 40 до 2-х минут. Также меняется время прибытия и отправления поездов на эту станцию. Обращаем внимание, что во время прохождения пограничного и таможенного досмотра поездов на станции Чернышевское посадка и высадка пассажиров не предусмотрена», — говорят в КЖД.

Из-за этого частично будет изменено расписание движения поездов дальнего следования. При этом расписание движения калининградских пассажирских поездов в Литве, Белоруссии и других регионах России останется прежним.

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