В Калининиградской области откроется новый международный пункт пропуска
В Калининиградской области на станции Чернышевское в Нестеровском районе 2 октября откроется новый международный железнодорожный пункт пропуска, сообщает
В Калининиградской области на станции Чернышевское в Нестеровском районе 2 октября откроется новый международный железнодорожный пункт пропуска, сообщает
С этого времени пограничный и таможенный досмотр будет проводиться не на станции в Нестерове, а на открытом пункте пропуска.
«В частности, остановка на станции Нестеров сокращается с 40 до 2-х минут. Также меняется время прибытия и отправления поездов на эту станцию. Обращаем внимание, что во время прохождения пограничного и таможенного досмотра поездов на станции Чернышевское посадка и высадка пассажиров не предусмотрена», — говорят в КЖД.