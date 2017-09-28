В Калининиградской области откроется новый международный пункт пропуска

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С этого времени пограничный и таможенный досмотр будет проводиться не на станции в Нестерове, а на открытом пункте пропуска.

«В частности, остановка на станции Нестеров сокращается с 40 до 2-х минут. Также меняется время прибытия и отправления поездов на эту станцию. Обращаем внимание, что во время прохождения пограничного и таможенного досмотра поездов на станции Чернышевское посадка и высадка пассажиров не предусмотрена», — говорят в КЖД.