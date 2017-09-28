В Самарской области работает почти 2 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств
В Самарской области подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года.
В Самарской области подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года.
По предварительным данным на территории нашего региона осуществляют свою деятельность 559 сельскохозяйственных организаций, 1947
Общая земельная площадь производителей сельскохозяйственной продукции составила 3479,2 тыс. га. Ее наибольшая доля — 77,8% используется под пашни. Поголовье КРС в Самарской области, по данным переписи, составило 249 тыс. голов, 71% из них — поголовье молочного направления.