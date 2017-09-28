В Москве обнаружили клад из 41 монеты XVII века
Клад из 41 монеты времен правления царей Василия Шуйского и Михаила Романова обнаружили на Нижней Радищевской улице.
Клад из 41 монеты времен правления царей Василия Шуйского и Михаила Романова обнаружили на Нижней Радищевской улице.
Его нашли археологи при осмотре строительной траншеи неподалеку от храма Святителя Николая на Болвановке. Сейчас на этой территории идет ремонт инженерных коммуникаций и прокладка кабельной канализации в рамках программы «Моя улица».
Сосуд или мешочек, в котором прятали клад, не уцелел. Клад удалось выявить при дополнительном исследовании грунта металлоискателем. Примечательно, что в XX веке на этой улице уже вели работы, связанные с прокладкой коммуникаций. Тогда монеты, судя по предположениям ученых, не заметили. Но в ходе работ они переместились из культурного горизонта своего времени в более поздний, то есть очутились в траншее, которая была вырыта несколько десятков лет назад.
«Местность, на которой был найден клад, относилась к так называемому Земляному городу (нынешняя территория внутри Садового кольца). На месте Нижней Радищевской улицы пролегал участок Болвановской дороги, соединявшей Москву с Коломной», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
А между трассой и рекой Москвой в XVII веке располагалась Таганная слобода, жители которой занимались кузнечным ремеслом. Вероятнее всего, клад оставил кто-то из них.
Эта часть Земляного города славится своими кладами. По словам Алексея Емельянова, монеты XVII века находили здесь в 1902 году (на Котельнической набережной), в 1909 году (в Гончарном переулке), в 1930 и 1997 годах (на Гончарной улице).
Это так называемые московские копейки, бывшие в ходу во времена правления Василия Шуйского и Михаила Романова. Изготавливались они на Московском денежном дворе из серебра или биллона — сплава серебра и меди. С одной стороны на монетах вычеканен всадник с копьем в руке, с другой — надпись «Царь и Великий князь всея Руси». Весит копейка 0,64 грамма, ее диаметр менее сантиметра. Помимо московских серебряных и золотых копеек, в XVII веке выпускались новгородские и псковские копейки.
Сейчас старинные монеты очищены от загрязнений и отполированы. После того как археологи закончат их изучение, копейки передадут в музейные фонды.
Среди них — «шахматный» клад времен Ивана Грозного, обнаруженный на Пречистенке. Десять серебряных монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Ранее в Вознесенском переулке обнаружили несколько десятков медных монет XVIII века. Все археологические находки «Моей улицы» можно увидеть в Музее Москвы.