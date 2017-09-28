В Москве обнаружили клад из 41 монеты XVII века

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Его нашли археологи при осмотре строительной траншеи неподалеку от храма Святителя Николая на Болвановке. Сейчас на этой территории идет ремонт инженерных коммуникаций и прокладка кабельной канализации в рамках программы «Моя улица».

Монеты были закопаны глубоко в земле. Они сильно потемнели от времени, поэтому невооруженным глазом увидеть их было трудно.

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Сосуд или мешочек, в котором прятали клад, не уцелел. Клад удалось выявить при дополнительном исследовании грунта металлоискателем. Примечательно, что в XX веке на этой улице уже вели работы, связанные с прокладкой коммуникаций. Тогда монеты, судя по предположениям ученых, не заметили. Но в ходе работ они переместились из культурного горизонта своего времени в более поздний, то есть очутились в траншее, которая была вырыта несколько десятков лет назад.

«Местность, на которой был найден клад, относилась к так называемому Земляному городу (нынешняя территория внутри Садового кольца). На месте Нижней Радищевской улицы пролегал участок Болвановской дороги, соединявшей Москву с Коломной», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

А между трассой и рекой Москвой в XVII веке располагалась Таганная слобода, жители которой занимались кузнечным ремеслом. Вероятнее всего, клад оставил кто-то из них. Алексей Емельянов Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы

Эта часть Земляного города славится своими кладами. По словам Алексея Емельянова, монеты XVII века находили здесь в 1902 году (на Котельнической набережной), в 1909 году (в Гончарном переулке), в 1930 и 1997 годах (на Гончарной улице).

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По предварительной оценке ученых, все найденные на Нижней Радищевской улице монеты выпущены в период с 1606 по 1645 год.

Это так называемые московские копейки, бывшие в ходу во времена правления Василия Шуйского и Михаила Романова. Изготавливались они на Московском денежном дворе из серебра или биллона — сплава серебра и меди. С одной стороны на монетах вычеканен всадник с копьем в руке, с другой — надпись «Царь и Великий князь всея Руси». Весит копейка 0,64 грамма, ее диаметр менее сантиметра. Помимо московских серебряных и золотых копеек, в XVII веке выпускались новгородские и псковские копейки.

На 41 копейку можно было купить два десятка куриц, эта сумма равнялась половине того, что пришлось бы заплатить за корову. Не исключено, что хозяин клада копил деньги на крупное приобретение.

Сейчас старинные монеты очищены от загрязнений и отполированы. После того как археологи закончат их изучение, копейки передадут в музейные фонды.

С 2015 года благодаря программе «Моя улица» археологи нашли в центре Москвы более 10 тысяч артефактов.