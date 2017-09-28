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12:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном плановом отключении воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.

В Калининском районе Уфы с 10 часов 3 октября до 6 часов утра 4 октября без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Интернациональная, 149, 153, 155, 159, 161, а также на ул. Вострецова, 9/3.

В Орджоникидзевском районе 4 октября, с 10 до 23 часов горячая и холодная вода будет отключена по следующим адресам:

  • ул. Кольцевая, 183, 185, 185/1, 191;.
  • ул. Суворова, 55, 70, 72, 77, 79, 88;.
  • ул. Коммунаров, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 59/1, 60, 62, 67, 69, 69/1, 69/2;.
  • ул. Борисоглебская, 21/1, 25, 27, 29;.
  • ул. Б. Хмельницкого, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1, 88, 88/1, 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131;.
  • ул. Ломоносова, 42;.
  • ул. Тургенева, 5;.
  • ул. Вологодская, 52, 54, 54/1, 56, 58, 64, 66, 68, 77.

5 октября запланировано отключение воды в двух районах башкирской столицы — Калининском и Орджоникидзевском.

Так, с 10 и до 24 часов 5 октября холодную воду отключат в жилых домах на ул. Кольцевая, 168/1, 170, 172, 174, 180, а также на ул. Б. Хмельницкого, 57, 59, 60, 60/1, 62 и 64.

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