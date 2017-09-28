В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном плановом отключении воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.
УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном плановом отключении воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.
В Калининском районе Уфы с 10 часов 3 октября до 6 часов утра 4 октября без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Интернациональная, 149, 153, 155, 159, 161, а также на ул. Вострецова, 9/3.
В Орджоникидзевском районе 4 октября, с 10 до 23 часов горячая и холодная вода будет отключена по следующим адресам:
5 октября запланировано отключение воды в двух районах башкирской столицы — Калининском и Орджоникидзевском.
Так, с 10 и до 24 часов 5 октября холодную воду отключат в жилых домах на ул. Кольцевая, 168/1, 170, 172, 174, 180, а также на ул. Б. Хмельницкого, 57, 59, 60, 60/1, 62 и 64.