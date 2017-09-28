Обновление автобусного парка Ростова-на-Дону обойдётся в 2,2 млрд рублей
Автобусный парк
Автобусный парк
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры
В технической документации особое внимание уделено тому, что весь пассажирский транспорт должен быть абсолютно новым — не ранее 2017 года выпуска, без дефектов и пробега. Обязательное условие — наличие кондиционеров, наличие двухлетней гарантии. Срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет. Поставщик обязан поставить автобусы в южную столицу в срок до 1 апреля 2018 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешнее состояние общественного транспорта в
Между тем жители южной столицы жалуются не только на автобусы. Львиная доля их негодования относится к маршрутным такси. Водители, нарушающие правила дорожного движения, поломанные сидения, незакрывающиеся двери и давка в часы пик — на всё это ростовчане постоянно указывают на всевозможных ресурсах — в социальных сетях, на официальном сайте администрации донской столицы, пишут письма чиновникам. Но воз и ныне там.