Обновление автобусного парка Ростова-на-Дону обойдётся в 2,2 млрд рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города-миллионника объявила два аукциона на поставку городских автобусов большой вместимости с низким уровнем пола, работающих как на дизельном топливе, так и на газовом. Как и ранее, 75 автобусов будут курсировать на дизеле (на них выделено 855 млн 574 тыс. рублей), 25 — на голубом топливе (экологически чистый вид транспорта потянет почти 270 млн рублей). Деньги будут выделены из муниципальной казны и регионального бюджета.

В технической документации особое внимание уделено тому, что весь пассажирский транспорт должен быть абсолютно новым — не ранее 2017 года выпуска, без дефектов и пробега. Обязательное условие — наличие кондиционеров, наличие двухлетней гарантии. Срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет. Поставщик обязан поставить автобусы в южную столицу в срок до 1 апреля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешнее состояние общественного транспорта в Ростове-на-Дону — крайне плачевно. На это постоянно указывают сами пассажиры. Но учесть замечания ростовчан власти решили только в преддверии проведения чемпионата мира по футболу. Горожанам обидно, что чиновники взялись за обновление только для того, чтобы не упасть в грязь лицом перед первенством планеты.