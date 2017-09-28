Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Сигал дал "резкое" интервью о России и США
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
"Слезы душат": девушка погибшего Клинаева о трагедии
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
17:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Обновление автобусного парка Ростова-на-Дону обойдётся в 2,2 млрд рублей

Автобусный парк Ростова-на-Дону, который давно нуждается в обновлении, к мундиалю пополнится 200 транспортными средствами. На сайте госзакупок размещён второй по счёту электронный аукцион на закупку сотни низкопольных автобусов. Обойдётся это приобретение в 1,1 млрд рублей, как и предыдущее, передает ИА REGNUM 28 сентября.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города-миллионника объявила два аукциона на поставку городских автобусов большой вместимости с низким уровнем пола, работающих как на дизельном топливе, так и на газовом. Как и ранее, 75 автобусов будут курсировать на дизеле (на них выделено 855 млн 574 тыс. рублей), 25 — на голубом топливе (экологически чистый вид транспорта потянет почти 270 млн рублей). Деньги будут выделены из муниципальной казны и регионального бюджета.

В технической документации особое внимание уделено тому, что весь пассажирский транспорт должен быть абсолютно новым — не ранее 2017 года выпуска, без дефектов и пробега. Обязательное условие — наличие кондиционеров, наличие двухлетней гарантии. Срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет. Поставщик обязан поставить автобусы в южную столицу в срок до 1 апреля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешнее состояние общественного транспорта в Ростове-на-Дону — крайне плачевно. На это постоянно указывают сами пассажиры. Но учесть замечания ростовчан власти решили только в преддверии проведения чемпионата мира по футболу. Горожанам обидно, что чиновники взялись за обновление только для того, чтобы не упасть в грязь лицом перед первенством планеты.

Между тем жители южной столицы жалуются не только на автобусы. Львиная доля их негодования относится к маршрутным такси. Водители, нарушающие правила дорожного движения, поломанные сидения, незакрывающиеся двери и давка в часы пик — на всё это ростовчане постоянно указывают на всевозможных ресурсах — в социальных сетях, на официальном сайте администрации донской столицы, пишут письма чиновникам. Но воз и ныне там.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
Журналисты нашли офис «ВИМ-Авиа» в посёлке Богатые Сабы
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь