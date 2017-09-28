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13:10 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани грядет новая маршрутная реформа

НИИ автомобильного транспорта Москвы оптимизирует сеть пассажирских перевозок в городе.

Источник: Аргументы и факты

Новая маршрутная реформа спустя 10 лет ожидает казанцев.

До конца года эксперты НИИ автомобильного транспорта Москвы предложат два варианта новой транспортной сети города, одна из которых должна быть максимально похожа на ту, что есть сейчас.

Необходимость в новой маршрутной схеме общественного транспорта вызвана как появлением в Казани новых микрорайонов, так и изменениями в федеральном законодательстве. ФЗ № 220 предусмотрено появление стандарта пассажирских перевозок, призванных обеспечить их качество.

«Мы анализируем маршрутную сеть, рассматриваем действующее тарифное меню, предлагаем новые маршруты. Сеть может быть одна, а интервал движения и вид транспортных средств будет отличаться, — говорит замгендиректора НИИАТ Екатерина Брязгина. — Все они будут обсчитаны с экономической точки зрения: сколько потребуется бюджетных средств, как это может сказаться на потребителях».

Сейчас НИИ занимаются изучением действующей транспортной схемы, выявлением ее недостатков, а также опрашивают население.

«Готовятся предложения по транспортно дискриминируемым местам», — говорит Екатерина Брязгина. К ним, в частности, эксперты НИИ отнесли районы Жилплощадки, поселков Юдино и Левченко.

Часть дублирующих маршрутов уйдет, а некоторые маршруты будут продлены до новых микрорайонов. При этом не исключено, что на городские улицы вернутся автобусы средней и малой вместимости, так как далеко не во всю существующую застройку может проехать большой автобус.

Изменения могут коснуться и оплаты проезда. «Прямой связи между формированием новой сети и ростом платы нет, — оговаривается председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков. — Возможно, это будет такая маршрутная схема, что произойдет снижение тарифа».

Также в НИИ готовы предложить Казани так называемые мультимодальные проездные — когда по одному билету можно будет проехать на нескольких видах транспорта, и временные тарифы — когда в рамках определенного времени можно совершить пересадку по городу по цене одного билета. Так, в Москве этот промежуток времени составляет 90 минут. К слову, в соседнем Нижнем Новгороде такая схема также действует.

Сейчас в Казани сеть пассажирского общественного транспорта представлена 62 автобусными маршрутами, 6 трамвайными и 11 троллейбусными. Так называемый маршрутный коэффициент составляет 1,9, что говорит о достаточно развитой сети.

Запустить маршрутную сеть должны до 30 апреля 2018 года, к этому времени истекают пятилетние контракты с перевозчиками. Напомним, кардинально маршрутная сеть Казани менялась 10 лет назад — в 2007 году. На смену «ПАЗикам» и «Газелькам» пришли красные автобусы.

Казанцы также смогут высказать свое мнение по улучшению транспортной схемы города.

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