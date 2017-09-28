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12:48 (мск), источник: Kazinform

«КазТрансГаз Аймак» пригрозил оставить без газа должников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» Манас Тасыбаев отметил, что огромные долги за газ стали большой нагрузкой для компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На конец отопительного сезона в прошлом году долги составили 21 миллиард тенге. Это очень большая нагрузка для нашей компании. На сегодняшний день мы уменьшили долг на 12 миллиардов тенге», — сообщил Манас Тасыбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, на сегодня местными исполнительными органами ведется соответствующая работа с должниками.

«В основном долги — это большие ТЭКи (топливно-энергетические компании — прим.), на наших потребителях это, конечно, не отразится, но злостных неплательщиков, пользуясь случаем, я хочу предупредить, что они могут остаться без газа. За потребленный газ надо платить», — подчеркнул Манас Тасыбаев.

По данным Минэнерго, за восемь месяцев 2017 года в нашей стране произведено 1,9 миллиона тонн сжиженного газа.

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