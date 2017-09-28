Возможный рост цен на картофель в Казахстане прокомментировали в Минсельхозе

В годы неурожая, конечно, падают объемы производства, но здесь рынок сам себя замещает и дополняет. У нас есть примеры, когда на территорию Казахстана поступает импортный картофель. Это позволит более стабилизировать цены. Я не думаю, что это вызовет рост цены. То есть мы говорим о том, что картошка будет доступной и будет продаваться по приемлемой цене. 300 тенге за килограмм — такой цены к зиме не будет", — сказала она журналистам после пресс-конференции в Правительстве РК.