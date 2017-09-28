Возможный рост цен на картофель в Казахстане прокомментировали в Минсельхозе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
«По основным видам продукции — это 25 основных продуктов питания — у нас самообеспеченность составляет
В годы неурожая, конечно, падают объемы производства, но здесь рынок сам себя замещает и дополняет. У нас есть примеры, когда на территорию Казахстана поступает импортный картофель. Это позволит более стабилизировать цены. Я не думаю, что это вызовет рост цены. То есть мы говорим о том, что картошка будет доступной и будет продаваться по приемлемой цене. 300 тенге за килограмм — такой цены к зиме не будет", — сказала она журналистам после
Ранее сообщалось, что аграрии ждут резкого роста цен. Картофель на прилавках в Казахстане может подорожать до 250−300 тенге за 1 килограмм.
Погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объем урожая относительно невысок. Сейчас оптовая цена за 1 кг местного картофеля составляет 55 тенге, хотя обычно осенью не превышала 35 тенге. Рост цен логичен, учитывая также и рост расходов в сравнении с прошлым сезоном — на топливо, запчасти, гербициды, удобрения, утверждают аналитики.