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12:32 (мск), источник: Kazinform

Возможный рост цен на картофель в Казахстане прокомментировали в Минсельхозе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева прокомментировала мнение экспертов о росте цен на картофель до 300 тенге за килограмм к зиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По основным видам продукции — это 25 основных продуктов питания — у нас самообеспеченность составляет где-то 80%. То же самое по картофелю — мы самообеспечены.

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Аграрии Казахстана ждут резкого роста цен на картофель

В годы неурожая, конечно, падают объемы производства, но здесь рынок сам себя замещает и дополняет. У нас есть примеры, когда на территорию Казахстана поступает импортный картофель. Это позволит более стабилизировать цены. Я не думаю, что это вызовет рост цены. То есть мы говорим о том, что картошка будет доступной и будет продаваться по приемлемой цене. 300 тенге за килограмм — такой цены к зиме не будет", — сказала она журналистам после пресс-конференции в Правительстве РК.

Ранее сообщалось, что аграрии ждут резкого роста цен. Картофель на прилавках в Казахстане может подорожать до 250−300 тенге за 1 килограмм.

Погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объем урожая относительно невысок. Сейчас оптовая цена за 1 кг местного картофеля составляет 55 тенге, хотя обычно осенью не превышала 35 тенге. Рост цен логичен, учитывая также и рост расходов в сравнении с прошлым сезоном — на топливо, запчасти, гербициды, удобрения, утверждают аналитики.

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