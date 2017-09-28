Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко озвучила свою версию о причине пожара под Винницей
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Порошенко «зачистит» и уничтожит Донбасс – Азаров
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
12:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Застройщик микрорайона «Мясокомбинат» может стать банкротом

Иск о признании компании неплатежеспособной подала налоговая служба.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району Красноярска потребовала признать банкротом компанию «КрасЗападСибСтрой», которая вела строительство домов в микрорайоне «Мясокомбинат». Иск подан в краевой арбитражный суд.

Сумма требований, которую заявили налоговики, превышает 3,6 млн рублей. Решение о приеме иска в производство суда будет принято в течение пяти рабочих дней.

Ранее в отношении руководителя «КрасЗападСибСтроя» завели уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Директора компании обвинили в растрате 88,1 млн рублей.

Компания возводит многоквартирные дома в мкр. Бугач Октябрьского района. Она привлекала деньги дольщиков для строительства домов № 1, 2 и 3 в ЖК «Изумрудная долина».

Сейчас строительные работы на объекте не ведутся. Два дома возведены до 16 этажа, а у третьего не завершен монолитный каркас на уровне 2−4 этажей. В результате прокурорской проверки выяснилось, что разница между привлеченными и использованными на строительство деньгами дольщиков составила 88,1 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Солнечном появится новая библиотека
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь