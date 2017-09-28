Застройщик микрорайона «Мясокомбинат» может стать банкротом

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району Красноярска потребовала признать банкротом компанию «КрасЗападСибСтрой», которая вела строительство домов в микрорайоне «Мясокомбинат». Иск подан в краевой арбитражный суд.

Сумма требований, которую заявили налоговики, превышает 3,6 млн рублей. Решение о приеме иска в производство суда будет принято в течение пяти рабочих дней.

Ранее в отношении руководителя «КрасЗападСибСтроя» завели уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Директора компании обвинили в растрате 88,1 млн рублей.

Компания возводит многоквартирные дома в мкр. Бугач Октябрьского района. Она привлекала деньги дольщиков для строительства домов № 1, 2 и 3 в ЖК «Изумрудная долина».