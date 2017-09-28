«А не получится ли очередная «ВИМ-Авиа?» В Челябинск заходит новая авиакомпания

Депутаты законодательного собрания Челябинской области сегодня поддержали инициативу губернатора Бориса Дубровского о вхождении в регион авиакомпании «Ямал».

Она будет выполнять регулярные рейсы из аэропорта Баландино «по перспективным региональным маршрутам и приоритетным международным направлениям», сообщил на заседании ЗСО министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

Он сообщил, что главой региона предложено выделить на поддержку авиакомпании 250 миллионов рублей из регионального бюджета в годовом исчислении. «Реализация данных мероприятий позволит расширить географию полетов из города Челябинска, что будет способствовать развитию туризма в Челябинской области и социально-экономическому развитию региона в целом. После принятия данного законопроекта будут приняты необходимые подзаконные акты, согласно которым будет организована работа с авиаперевозчиком», — доложил Микулик.

Читайте также «Ямал» перелетит из Тюмени в Челябинск

Юрий Карликанов поинтересовался у министра, нет ли рисков, что «Ямал» может повторить судьбу «ВИМ-Авиа», которая, накопив многомиллионные долги, отказалась выполнять перелеты и оставила в аэропортах России и за рубежом сотни туристов.

Дмитрий Микулик отметил, что учредителем данного предприятия является Ямало-Ненецкий автономный округ. В прошлом году было внесено в ее уставной капитал порядка 160 миллионов долларов. На эти средства было закуплено около 30 новых бортов. «Если это все оправдается, это будет хорошее привлечение инвестиций, и это для жителей полезно. Это и развитие аэропортам», — прокомментировал инициативу председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Предположение, что авиарейсы «Ямала» будут востребованы, подтверждает тот факт, что 30% пассажиров аэропорта Кольцово в Екатеринбурге составляют жители Южного Урала. Всего из Челябинской области планируется открыть 8 межрегиональных направлений и два в Киргизию.