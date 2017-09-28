Южноуральские аграрии получат 4 млрд рублей поддержки в 2017 году
Заявки на выплату субсидий продолжает принимать Минсельхоз.
Заявки на выплату субсидий продолжает принимать Минсельхоз.
Минсельхоз Челябинсокой области продолжает принимать от аграриев заявки на выплату субсидий — до 1 октября можно обратиться тем, кто тратился на
Напомним, на 2017 год для аграриев Челябинской области предусмотрено 4 млрд рублей господдержки, в том числе 2,3 млрд из федерального бюджета и 1,7 млрд — из регионального. За 7 месяцев 2017 года выплачено более 2 млрд рублей — ежемесячно министерство принимает документы на выплату субсидий по компенсации процентных ставок по кредитам, оформленным до 1 января 2017 года.
Кроме того, предусмотрены выплаты на возмещение затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, на развитие племенного животноводства и элитного семеноводства и на увеличение поголовья крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Впервые в 2017 году в региональном бюджете предусмотрено 10 млн рублей на выплату субсидий на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. На возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений на Южном Урале направят 30 млн, на приобретение племенного молодняка и семенного материала — 41 млн рублей. Предусмотрена выплата несвязанной поддержки на производство масличных культур и продовольственного картофеля (более 40 млн).
До 1 октября документы необходимо подать на выплату субсидий на проведение
Кроме того, до 172 млн рублей (с 62 млн в 2016 году) увеличены субсидии на приобретение техники за счет средств регионального бюджета. В 2017 году в порядок выплаты субсидии внесены изменения, которые позволят получить частичное возмещение затрат на приобретение молочного оборудования и оборудования для утилизации сельскохозяйственных отходов. Это дополнительно к выплате субсидий на приобретение энергоемких тракторов и комбайнов, посевных комплексов, опрыскивателей, разбрасывателей удобрений и другой техники. Прием документов будет происходить с 1 по 30 ноября.