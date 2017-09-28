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16:47 (мск), источник: Sputnik

АБР понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2017 году

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2017 году с 7% до 6,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленный доклад АБР Asian Development Outlook, обнародованном в четверг.

Источник: Sputnik

По данным АБР, прогноз экономики Узбекистана в 2018 году повышен с 7,1% до 7,3%.

Эксперты банка отмечают, что рост ВВП Узбекистана несколько снизится из-за адаптации экономики в условиях девальвации сума и либерализации валютной политики. При этом указанные реформы приведут к росту ВВП в 2018 году.

АБР, в свою очередь, повысил прогноз инфляции в Узбекистане в 2017 году с 9,5% до 11%, и в 2018 году — с 10% до 12%, в связи с девальвацией курса национальной валюты — сума.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале сентября подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. ЦБ страны с 5 сентября также девальвировал курс сума практически в два раза. До этого в республике существовала практика множественности валютных курсов, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на «черном» рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двух раз.

В настоящий момент унифицированный курс доллара на рынке Узбекистана колеблется в пределах 8000 сумов за один доллар.

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