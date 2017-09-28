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13:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Готовность жилфонда к отопительному сезону на Дону превысила 99%

На подготовку к осенне-зимнему периоду в регионе направлено более 6 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

Готовность жилфонда к отопительному сезону в Ростовской области превысила 99%.

Согласно информации министерства ЖКХ региона, готовность котельных и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону, до начала которого осталось уже меньше месяца, в Ростовской области на данный момент составляет 97%.

По данным областных властей, коммунальные службы региона начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов сразу после окончания предыдущего отопительного сезона.

На эти цели в Ростовской области затрачено более 6 млрд рублей.

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