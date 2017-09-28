Готовность жилфонда к отопительному сезону на Дону превысила 99%
На подготовку к
На подготовку к
Готовность жилфонда к отопительному сезону в Ростовской области превысила 99%.
Согласно информации министерства ЖКХ региона, готовность котельных и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону, до начала которого осталось уже меньше месяца, в Ростовской области на данный момент составляет 97%.
По данным областных властей, коммунальные службы региона начали подготовку к
На эти цели в Ростовской области затрачено более 6 млрд рублей.