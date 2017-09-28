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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров

Согласно ежегодному докладу консалтинговой компании Capgemini World Wealth Report 2017, число миллионеров (чье состояние превышает $1 млн) в мире за последний год выросло на 7,5%, до 16,5 млн человек, совокупно они владеют $63,5 трлн. Из всех стран сильнее всего число миллионеров выросло в России — на 19,7%, притом что годом ранее их количество здесь снизилось на 1,8%.

Источник: AP 2017
Притом общее количество миллионеров в России остается сравнительно небольшим — 182 тыс. человек. Для сравнения: в США — 4,8 млн миллионеров, в Японии — 2,9 млн, в Германии — 1,3 млн, а в Китае — 1,2 млн.

Из всех регионов мира наибольший рост числа миллионеров показала Африка (на 8,1%, до 200 тыс. человек), на втором месте — Северная Америка (на 7,8%, до 5,2 млн), на третьем — Европа (7,7%, до 4,5 млн). Больше всего миллионеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — 5,5 млн человек, рост за год здесь составил 7,4%. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке живет по 600 тыс. миллионеров.

Рост количества миллионеров в Северной Америке и Европе ускорился: годом ранее рост составлял 2% и 5% соответственно, в АТР рост, напротив, замедлился с 9%. Что касается размера общего состояния миллионеров, то и здесь лидирует АТР — $18,8 трлн, далее следуют Северная Америка ($18 трлн) и Европа ($14,7 трлн).

По прогнозам Capgemini, к 2025 году состояние всех миллионеров в мире превысит $100 трлн (для сравнения: в 1996 году оно составляло лишь $16,6 трлн).

Число «сверхбогачей» с состоянием более $30 млн за год выросло на 8,3%, этим 157,2 тыс. человек (1% от всего количества миллионеров) принадлежит 34,5% от всего общего состояния миллионеров. Большинство миллионеров — 90% от общего числа — обладатели состояний от $1 млн до $5 млн.

Яна Рождественская

17% россиян считают себя обеспеченными
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14 августа© Ньюстюб
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Сергей Саморуков
Дорогие граждане , теперь Вам понятно о ком идёт забота в стране и почему доходы большей части населения резко упали ? Пенсионеры ,ау !!! Вам горячий...
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