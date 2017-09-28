Дефицит бюджета Челябинской области сократился в четыре раза

«Корректировки главного финансового документа Челябинской области одобрены южноуральскими депутатами и предусматривают увеличение доходов региональной казны почти на 9,8 миллиарда рублей за счет собственных поступлений, а также на 153,8 миллиона рублей — за счет федеральных трансфертов. Львиную долю налоговых и неналоговых поступлений — 7,5 миллиарда рублей — решено направить на сокращение дефицита. Таким образом, запланированный на 2017 год разрыв между доходами и расходами уже сейчас сократился в четыре раза, с 10 до 2,5 миллиарда рублей. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона», — говорится в сообщении.