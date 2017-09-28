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13:57 (мск), источник: ТАСС

Дефицит бюджета Челябинской области сократился в четыре раза

В региональном Минфине не исключают, что в перспективе область может закончить год вообще без дефицита.

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Челябинской области сократился с запланированных на 2017 год 10 миллиардов до 2,5 миллиарда рублей за счет собственных доходов региона, сообщает в четверг пресс- служба областного Минфина.

«Корректировки главного финансового документа Челябинской области одобрены южноуральскими депутатами и предусматривают увеличение доходов региональной казны почти на 9,8 миллиарда рублей за счет собственных поступлений, а также на 153,8 миллиона рублей — за счет федеральных трансфертов. Львиную долю налоговых и неналоговых поступлений — 7,5 миллиарда рублей — решено направить на сокращение дефицита. Таким образом, запланированный на 2017 год разрыв между доходами и расходами уже сейчас сократился в четыре раза, с 10 до 2,5 миллиарда рублей. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона», — говорится в сообщении.

С учетом всех принятых депутатами изменений доходы областного бюджета на 2017 год составляют 141 млрд 615,7 млн рублей, а расходы — 144 млрд 119,4 млн рублей. Дефицит — 2 млрд 503,8 млн рублей. «В перспективе Челябинская область может закончить год вообще без дефицита», — отмечает Министерство финансов региона.

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