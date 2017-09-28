Иностранцы везут производства в Свердловскую область

Источник: УралИнформБюро

У Свердловской области есть хорошие перспективы по размещению новых производств. К такому выводу пришли предприниматели, представители институтов развития и органов власти в рамках четвертой встречи Клуба иностранных инвесторов на Урале Investors talks. Ее организаторами выступили Уральская торгово-промышленная палата и Корпорация развития Среднего Урала, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона.

И.о. вице-губернатора Александр Высокинский отметил, что регион открыт для инвесторов, и сотни зарубежный компаний успешно работают с «пропиской» в Свердловской области. «Если смотреть на этот вопрос шире в контексте социально-экономического развития региона, то правительство видит перспективы в формировании городских агломераций и специализации территорий на конкретных производствах», — подчеркнул он.

Екатеринбургу не хватает готовых площадей для малого и среднего бизнеса. При этом рынок Свердловской области настолько перспективен, что здесь частных индустриальных парков больше, чем государственных, заметил директор по развитию Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников. «Это трудный и не самый маржинальный бизнес, и активная работа здесь девелоперов говорит о высоком спросе и выгодах региона с точки зрения логистики, сырья и сбыта готовой продукции», — пояснил он.

Дефицит площадей для «малышей» вынуждает искать новые варианты размещения. «Мы хотим понять объемы этого рынка и обсудить с застройщиками, девелоперами, представителями власти проекты типа light industrial — создание небольших быстровозводимых производственных и складских помещений с набором инженерных решений. Для этого можно использовать механизм частно-государственного партнерства. Полагаю, что в ближайшее время будет создана рабочая группа по данному вопросу», — поделился планами генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

Между тем в Свердловской области формируется база промышленной недвижимости и создается интерактивная карта площадок. Сейчас в ней числится свыше 400 объектов и это не предел. Именно по ней подбирают площадки инвесторам, в том числе и зарубежным.