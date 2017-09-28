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13:23 (мск), источник: ИА Башинформ

На территории уфимского аэропорта появится отель международного уровня

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Реконструкция Международного аэропорта «Уфа» будет продолжена — уже в этом году начнутся работы в терминале внутренних авиалиний. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Александр Андреев.

Источник: Башинформ

По его словам, главной задачей является гармонизация мощностей обновленного аэродромного комплекса с возможностями аэровокзала.

Реконструкция терминала будет разделена на два этапа. На первом этапе, который продлится с 2017 по 2019 год, будет построено новое здание терминала «Прилет». К 2022 году должна быть завершена реконструкция терминала «Вылет». В долгосрочной перспективе это позволит увеличить пассажиропоток с существующих 1200 до 2000 человек в час.

По словам премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова, на территории аэропорта планируют построить отель международного уровня. Это позволит проводить российские и международные мероприятия с участием прибывших в Уфу делегаций, не выезжая в город.

«Мы будем думать и о том, чтобы обеспечить взаимодействие с российскими авиакомпаниями, которые позволят нам реализовать более широкие направления пассажиропотока — для того, чтобы мы могли летать из Уфы в большее количество городов России, прежде всего на юг, — отметил Рустэм Марданов. — Постараемся увеличить и международные направления, чтобы практически в любую точку мира можно было улететь из Уфы, не залетая в Москву. Уже сейчас есть рейсы в Европу, мы активно работаем с китайскими партнерами, чтобы через КНР обеспечить полет в любую точку Азии. Я думаю, что будут созданы все возможности для того, чтобы воздушные ворота республики обеспечивали условия для экономического роста и развития региона».

Напомним, накануне глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел рабочее совещание по приоритетным направлениям развития авиаперевозок из международного аэропорта «Уфа». В нем приняли участие члены правительства РБ и руководители крупных российских авиакомпаний.

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