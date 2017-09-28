На территории уфимского аэропорта появится отель международного уровня

Реконструкция терминала будет разделена на два этапа. На первом этапе, который продлится с 2017 по 2019 год, будет построено новое здание терминала «Прилет». К 2022 году должна быть завершена реконструкция терминала «Вылет». В долгосрочной перспективе это позволит увеличить пассажиропоток с существующих 1200 до 2000 человек в час.

«Мы будем думать и о том, чтобы обеспечить взаимодействие с российскими авиакомпаниями, которые позволят нам реализовать более широкие направления пассажиропотока — для того, чтобы мы могли летать из Уфы в большее количество городов России, прежде всего на юг, — отметил Рустэм Марданов. — Постараемся увеличить и международные направления, чтобы практически в любую точку мира можно было улететь из Уфы, не залетая в Москву. Уже сейчас есть рейсы в Европу, мы активно работаем с китайскими партнерами, чтобы через КНР обеспечить полет в любую точку Азии. Я думаю, что будут созданы все возможности для того, чтобы воздушные ворота республики обеспечивали условия для экономического роста и развития региона».