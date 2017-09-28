Проектирование объектов спортивного кластера на Дону закончат в 2018 году
Проектирование всех объектов создаваемого в левобережной зоне Ростова спортивного кластера намерены закончить в 2018 году, сообщается на сайте донского правительства.
Проектирование всех объектов создаваемого в левобережной зоне Ростова спортивного кластера намерены закончить в 2018 году, сообщается на сайте донского правительства.
На территории кластера будут созданы условия для занятия 16 видами спорта, 11 из которых — олимпийские.
В состав кластера войдут возводимый к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Ростов-Арена», гандбольный центр на 4−5 тысяч зрительских мест, «Ледовый дворец», площадки для занятий конным спортом, маунтинбайком, а также акватория для водных видов спорта.
Центром кластере станет гребной канал «Дон», реконструкцию которого планируется завершить в декабре 2017 года.
Как сообщалось ранее, проект создания в левобережной зоне Ростова спортивного кластера планируется реализовать к 2023 году.