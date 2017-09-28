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17:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Проектирование объектов спортивного кластера на Дону закончат в 2018 году

Проектирование всех объектов создаваемого в левобережной зоне Ростова спортивного кластера намерены закончить в 2018 году, сообщается на сайте донского правительства.

Источник: Аргументы и факты

На территории кластера будут созданы условия для занятия 16 видами спорта, 11 из которых — олимпийские.

В состав кластера войдут возводимый к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Ростов-Арена», гандбольный центр на 4−5 тысяч зрительских мест, «Ледовый дворец», площадки для занятий конным спортом, маунтинбайком, а также акватория для водных видов спорта.

Центром кластере станет гребной канал «Дон», реконструкцию которого планируется завершить в декабре 2017 года.

Как сообщалось ранее, проект создания в левобережной зоне Ростова спортивного кластера планируется реализовать к 2023 году.

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