Проектирование объектов спортивного кластера на Дону закончат в 2018 году

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На территории кластера будут созданы условия для занятия 16 видами спорта, 11 из которых — олимпийские.

В состав кластера войдут возводимый к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Ростов-Арена», гандбольный центр на 4−5 тысяч зрительских мест, «Ледовый дворец», площадки для занятий конным спортом, маунтинбайком, а также акватория для водных видов спорта.

Центром кластере станет гребной канал «Дон», реконструкцию которого планируется завершить в декабре 2017 года.