В Калининграде участок трассы от ул. Фабричной до ул. Садовой закрывается до 20 ноября
Жителям Московского района Калининграда теперь придется выезжать из дома на работу пораньше.
Жителям Московского района Калининграда теперь придется выезжать из дома на работу пораньше.
Начинается ремонт путепровода в конце ул. Киевской. Стоимость работ по ремонту — более 4,5 млн рублей, это средства городского бюджета.
Здесь уберут брусчатку и рельсы, обновят гидроизоляцию, барьерные ограждения и уложат асфальтобетонное покрытие.
На время ремонта изменится схема движения общественного транспорта. Автомобили также пустят в объезд.
Как передает корреспондент Руслан Смолин, на улице Киевской рано утром устанавливали соответствующие дорожные знаки, но перекрыть улицу решили чуть позже — дали людям возможность проехать на работу. Участок этой трассы от ул. Фабричной до ул. Садовой будет закрыт до 20 ноября.