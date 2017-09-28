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16:56 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде участок трассы от ул. Фабричной до ул. Садовой закрывается до 20 ноября

Жителям Московского района Калининграда теперь придется выезжать из дома на работу пораньше.

Начинается ремонт путепровода в конце ул. Киевской. Стоимость работ по ремонту — более 4,5 млн рублей, это средства городского бюджета.

Здесь уберут брусчатку и рельсы, обновят гидроизоляцию, барьерные ограждения и уложат асфальтобетонное покрытие.

На время ремонта изменится схема движения общественного транспорта. Автомобили также пустят в объезд.

Как передает корреспондент Руслан Смолин, на улице Киевской рано утром устанавливали соответствующие дорожные знаки, но перекрыть улицу решили чуть позже — дали людям возможность проехать на работу. Участок этой трассы от ул. Фабричной до ул. Садовой будет закрыт до 20 ноября.

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