Реконструкция развязки на Остужева в Воронеже подорожала до 4 млрд рублей
Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта подорожала до 4,3 млрд рублей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта подорожала до 4,3 млрд рублей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
После одобрения Минтранса проект занесли в перечень особо важных объектов. Это позволило увеличить количество потенциальных источников финансирования.
Документ вынесли на рассмотрение правительственной комиссии по транспорту. О том, выделят ли на реконструкцию развязки деньги из федерального бюджета, станет известно до конца 2017 года.
Администрация Воронежа завершила разработку проекта крупной транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта в 2014 году. Тогда проект оценили в 3,4 млрд рублей. Работы планировалось начать до конца 2014 года, но мэрия не решила вопрос финансирования — собственных средств муниципалитета на реализацию масштабного проекта не хватило.
В январе 2017 года стало известно, что реконструкция развязки на Остужева подорожала до 4,02 млрд рублей.
Программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года трех крупных дорожных развязок: на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта, улиц