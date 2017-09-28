Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Соловьев преподал урок истории польскому политологу
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Главу Дагестана экстренно вызвали в Кремль в связи с отставкой
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
14:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Реконструкция развязки на Остужева в Воронеже подорожала до 4 млрд рублей

Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта подорожала до 4,3 млрд рублей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в четверг, 28 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

После одобрения Минтранса проект занесли в перечень особо важных объектов. Это позволило увеличить количество потенциальных источников финансирования.

Документ вынесли на рассмотрение правительственной комиссии по транспорту. О том, выделят ли на реконструкцию развязки деньги из федерального бюджета, станет известно до конца 2017 года.

Администрация Воронежа завершила разработку проекта крупной транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта в 2014 году. Тогда проект оценили в 3,4 млрд рублей. Работы планировалось начать до конца 2014 года, но мэрия не решила вопрос финансирования — собственных средств муниципалитета на реализацию масштабного проекта не хватило.

В январе 2017 года стало известно, что реконструкция развязки на Остужева подорожала до 4,02 млрд рублей.

Программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года трех крупных дорожных развязок: на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта, улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков и Антонова-Овсеенко — Московский проспект. Общий объем финансирования программы в 2014—2020 годах составляет 22 млрд рублей. Муниципалитет получит из федерального бюджета 4,1 млрд, из областного — 9,6 млрд. Собственные средства городской казны составят 5,7 млрд рублей. Из внебюджетных источников планируется привлечь 2,6 млрд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Место бывшего главы райадминистрации под Воронежем заняла его заместитель
АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь