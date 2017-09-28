Реконструкция развязки на Остужева в Воронеже подорожала до 4 млрд рублей

Источник: РИА "Воронеж"

После одобрения Минтранса проект занесли в перечень особо важных объектов. Это позволило увеличить количество потенциальных источников финансирования.

Документ вынесли на рассмотрение правительственной комиссии по транспорту. О том, выделят ли на реконструкцию развязки деньги из федерального бюджета, станет известно до конца 2017 года.

Администрация Воронежа завершила разработку проекта крупной транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта в 2014 году. Тогда проект оценили в 3,4 млрд рублей. Работы планировалось начать до конца 2014 года, но мэрия не решила вопрос финансирования — собственных средств муниципалитета на реализацию масштабного проекта не хватило.

В январе 2017 года стало известно, что реконструкция развязки на Остужева подорожала до 4,02 млрд рублей.