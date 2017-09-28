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14:08 (мск), источник: ЕАН

Ремонт кинотеатра «Космос» после атаки противника «Матильды» обошелся в 17 миллионов

Ущерб, нанесенный екатеринбургскому кинотеатру «Космос» православным активистом, оценен в 17 млн рублей.

Эта цифра сегодня прозвучала на заседании городской Общественной палаты.

Напомним, инцидент с поджогом ККТ произошел утром 4 сентября. Мужчина на УАЗе, груженном легковоспламеняющимися жидкостями, протаранил входную группу киноконцертного театра, после чего поджег машину. Преступник взят под стражу.

По предварительным данным, он решился на теракт, так как активно возражает против демонстрации картины Алексея Учителя «Матильда».

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