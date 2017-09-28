Депутаты Заксобрания пересмотрели налоговые льготы для бизнеса
В несколько законопроектов внесены поправки.
В несколько законопроектов внесены поправки.
На заседании Законодательного Собрания Челябинской области одобрены поправки в законопроекты, касающиеся налогов для юридических лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Внесены изменения в закон «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, речь идет об уходе от неэффективных налоговых льгот для инновационных технопарков. По новым стандартам, такие парки являются просто имущественным комплексом (зданием) и не могут получать льготы. Поэтому законодательство на уровне региона нужно привести в соответствие с федеральным. Законопроект парламентарии приняли в трех чтениях. Следующим шагом станет предоставление льгот для резидентов технопарков и обслуживающих их управляющих компаний.
Глава Минимущества Челябинской области Алексей Бобраков рассказал о поправках в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Предлагается облагать им владельцев площадей от 1,5 тыс. кв. метров. Ранее этот норматив составлял 2 тыс. «квадратов». Налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта. Проект закона приняли в первом чтении.
«Изначально мы опасались, что отмена льгот негативно отразится на инновационной деятельности, но потом пришли к пониманию, что вскоре появятся новые категории получателей льгот (резиденты и УК). Что касается вопроса по налогу на имущество организаций, мы с губернатором Борисом Дубровским посовещались и приняли решение о том, что законопроект нужно доработать между первым и вторым чтениями, чтобы соблюсти баланс экономических интересов», — прокомментировал председатель Заксобрания Владимир Мякуш, попросив «всех заинтересованных лиц подключиться к работе».