Депутаты Заксобрания пересмотрели налоговые льготы для бизнеса

На заседании Законодательного Собрания Челябинской области одобрены поправки в законопроекты, касающиеся налогов для юридических лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Внесены изменения в закон «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, речь идет об уходе от неэффективных налоговых льгот для инновационных технопарков. По новым стандартам, такие парки являются просто имущественным комплексом (зданием) и не могут получать льготы. Поэтому законодательство на уровне региона нужно привести в соответствие с федеральным. Законопроект парламентарии приняли в трех чтениях. Следующим шагом станет предоставление льгот для резидентов технопарков и обслуживающих их управляющих компаний.

Глава Минимущества Челябинской области Алексей Бобраков рассказал о поправках в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Предлагается облагать им владельцев площадей от 1,5 тыс. кв. метров. Ранее этот норматив составлял 2 тыс. «квадратов». Налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта. Проект закона приняли в первом чтении.