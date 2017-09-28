ЦБ заявил о наличии технической возможности бесконтактной кражи данных карт

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ заявил о наличии технической возможности для бесконтактного хищения некоторых видом данных платежных карт. Об этом говорится в разделе «Атаки на бесконтактные карты (NFC)» отчета центра за июнь 2016 — август 2017 года.