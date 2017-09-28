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15:32 (мск), источник: RNS

ЦБ заявил о наличии технической возможности бесконтактной кражи данных карт

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ заявил о наличии технической возможности для бесконтактного хищения некоторых видом данных платежных карт. Об этом говорится в разделе «Атаки на бесконтактные карты (NFC)» отчета центра за июнь 2016 — август 2017 года.

«Несмотря на отсутствие подтвержденных сведений о фактах успешного создания в России дубликатов платежных карт, существует техническая возможность хищения бесконтактным методом таких данных, как: тип используемого платежного приложения; срок действия карты; имя держателя карты; PAN (Primary Account Number) карты; история операций; количество оставшихся попыток ввода PIN-кода; другие данные, в том числе возможно отдельное хищение Track 2 магнитной полосы платежной карты», — сообщает ФинЦЕРТ.

Данный тип незаконных действий относится к «физическим атакам». Традиционными типами физических атак остаются скимминг, то есть установка технических средств для хищения данных платежных карт, шимминг и Black Box.

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