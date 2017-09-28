ЦБ заявил о наличии технической возможности бесконтактной кражи данных карт
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
«Несмотря на отсутствие подтвержденных сведений о фактах успешного создания в России дубликатов платежных карт, существует техническая возможность хищения бесконтактным методом таких данных, как: тип используемого платежного приложения; срок действия карты; имя держателя карты; PAN (Primary Account Number) карты; история операций; количество оставшихся попыток ввода PIN-кода; другие данные, в том числе возможно отдельное хищение Track 2 магнитной полосы платежной карты», — сообщает ФинЦЕРТ.
Данный тип незаконных действий относится к «физическим атакам». Традиционными типами физических атак остаются скимминг, то есть установка технических средств для хищения данных платежных карт, шимминг и Black Box.