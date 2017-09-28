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15:18 (мск), источник: Интерфакс

АСВ решило отозвать иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) решила отозвать иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом говорится в пресс-релизе АСВ. Агентство подало иск в арбитражный суд, являясь конкурсным управляющим Мосстройэкономбанка (М банка).

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая возникшую социальную напряженность, связанную с деятельностью ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса», — говорится в пресс-релизе.

Между тем специалисты отмечают, что для пассажиров неважно, когда именно стартует процедура банкротства в компании. Они отмечают, что эта процедура обычно длительная, особенно в компаниях с большим количеством разного рода кредиторов. Так, компания "Трансаэро" была признана банкротом только в сентябре 2017 года, спустя почти два года после отзыва сертификата эксплуатанта.

АСВ напоминает, что «ВИМ-Авиа» является должником М банка. Условия кредитного договора не были исполнены.

«Вступившее в силу решение суда также не было исполнено авиакомпанией. Действуя в интересах кредиторов банка, конкурсный управляющий ЗАО “М банк” был вынужден применить крайнюю меру воздействия на должника — инициировать процедуру его банкротства», — отмечает АСВ.

Как сообщалось ранее, заявление о банкротстве было подано 26 сентября, сумма исковых требований составляла 88,3 млн рублей.

«ВИМ-Авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 тыс. до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.

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Как заявлял журналистам глава Росавиации Александр Нерадько, общий объем задолженности «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд рублей. По его словам, у авиакомпании есть шесть банков-кредиторов. Ведущий банк-кредитор — банк «Зенит».

Против перевозчика возбуждено уголовное дело: должностных лиц ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» обвиняют в хищении денежных средств пассажиров.

Сообщалось также, что Арбитражный суд Москвы 10 января удовлетворил иск Мосстройэкономбанка, признанного банкротом, о взыскании с ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 980,5 млн рублей долга по кредиту, заключенному 16 октября 2013 года. В апреле апелляционный суд изменил решение, постановив взыскать с авиакомпании в пользу банка 88,3 млн рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Мосстройэкономбанка с 24 июля 2015 года, после он был признан банкротом. Банк по итогам первого полугодия 2015 года занимал 113-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа» зарегистрировано в Сабинском районе Татарстана.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15:27 (мск)© Ньюстюб
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