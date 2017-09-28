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14:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловским орденоносцам подарили землю

Под дачи, сады и ИЖС.

Жители Среднего Урала, награжденные высокими государственными наградами, получили право на бесплатную землю для ИЖС, дачного строительства и ведения подсобного хозяйства, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно изменениям, внесенным в областной закон «Об особенностях регулирования земельных отношений» на недавнем заседании Заксобрания Свердловской области, в список «льготных землевладельцев» попали Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои соцтруда и Герои труда РФ, а также кавалеры ордена трудовой Славы трех степеней.

Все эти категории граждан получат землю не только бесплатно, но вне очереди и без проведения торгов. Самые крупные земельные участки (до 1 гектара), согласно новому закону, будут выделены для ведения личного подсобного хозяйства.

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