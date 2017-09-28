Свердловским орденоносцам подарили землю

Жители Среднего Урала, награжденные высокими государственными наградами, получили право на бесплатную землю для ИЖС, дачного строительства и ведения подсобного хозяйства, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно изменениям, внесенным в областной закон «Об особенностях регулирования земельных отношений» на недавнем заседании Заксобрания Свердловской области, в список «льготных землевладельцев» попали Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои соцтруда и Герои труда РФ, а также кавалеры ордена трудовой Славы трех степеней.