5 километров улицы Станционной отремонтировали дорожники
Самый длинный участок автодороги на улице Станционной в Новосибирске отремонтирован и сдан в эксплуатацию в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Самый длинный участок автодороги на улице Станционной в Новосибирске отремонтирован и сдан в эксплуатацию в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
28 сентября на месте побывала приемочная комиссия, в работе которой принял участие замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.
«Это самый протяженный участок автодороги в муниципальных образованиях региона, который был отремонтирован в рамках проекта, — почти 5,5 километра. Стоимость работ составила 179,9 миллиона рублей. Большая часть средств направлена из федерального и областного бюджетов, также присутствует доля софинансирования местного бюджета», — отметил Евгений Раков.
Улица Станционная была отремонтирована на участке от площади Энергетиков до улицы Дукача, сообщает
На сегодняшний день в Новосибирской области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» сдано в эксплуатацию 38 дорожных объектов (23 — в Новосибирске, 10 — в Кольцово, четыре — на региональных и межмуниципальных автодорогах, один — в Бердске). Отремонтировано 76,2 километра автодорог. Всего в проект было включено 59 объектов общей протяженностью 99,28 километра.
Ранее дорожники отрапортовали о завершении ремонтных работ на 3-километровом участке Красного проспекта. На данном участке обновили дорожное покрытие, заменили 742 дорожных знака, нанесли дорожную разметку термопластиком, восстановили остановочные площадки, установили 79 плоских светодиодных светофоров с обратным отсчетом.