5 километров улицы Станционной отремонтировали дорожники

28 сентября на месте побывала приемочная комиссия, в работе которой принял участие замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

«Это самый протяженный участок автодороги в муниципальных образованиях региона, который был отремонтирован в рамках проекта, — почти 5,5 километра. Стоимость работ составила 179,9 миллиона рублей. Большая часть средств направлена из федерального и областного бюджетов, также присутствует доля софинансирования местного бюджета», — отметил Евгений Раков.

Улица Станционная была отремонтирована на участке от площади Энергетиков до улицы Дукача, сообщает пресс-служба правительства НСО. В ходе ремонта старое дорожное покрытие заменили на новое — щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20). Также была произведена реконструкция восьми светофорных объектов, установлены пешеходные ограждения, заменены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка термопластиком.

На сегодняшний день в Новосибирской области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» сдано в эксплуатацию 38 дорожных объектов (23 — в Новосибирске, 10 — в Кольцово, четыре — на региональных и межмуниципальных автодорогах, один — в Бердске). Отремонтировано 76,2 километра автодорог. Всего в проект было включено 59 объектов общей протяженностью 99,28 километра.