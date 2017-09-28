Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Соловьев преподал урок истории польскому политологу
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
14:38 (мск), источник: VN.ru

5 километров улицы Станционной отремонтировали дорожники

Самый длинный участок автодороги на улице Станционной в Новосибирске отремонтирован и сдан в эксплуатацию в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

28 сентября на месте побывала приемочная комиссия, в работе которой принял участие замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

«Это самый протяженный участок автодороги в муниципальных образованиях региона, который был отремонтирован в рамках проекта, — почти 5,5 километра. Стоимость работ составила 179,9 миллиона рублей. Большая часть средств направлена из федерального и областного бюджетов, также присутствует доля софинансирования местного бюджета», — отметил Евгений Раков.

Улица Станционная была отремонтирована на участке от площади Энергетиков до улицы Дукача, сообщает пресс-служба правительства НСО. В ходе ремонта старое дорожное покрытие заменили на новое — щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20). Также была произведена реконструкция восьми светофорных объектов, установлены пешеходные ограждения, заменены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка термопластиком.

На сегодняшний день в Новосибирской области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» сдано в эксплуатацию 38 дорожных объектов (23 — в Новосибирске, 10 — в Кольцово, четыре — на региональных и межмуниципальных автодорогах, один — в Бердске). Отремонтировано 76,2 километра автодорог. Всего в проект было включено 59 объектов общей протяженностью 99,28 километра.

Ранее дорожники отрапортовали о завершении ремонтных работ на 3-километровом участке Красного проспекта. На данном участке обновили дорожное покрытие, заменили 742 дорожных знака, нанесли дорожную разметку термопластиком, восстановили остановочные площадки, установили 79 плоских светодиодных светофоров с обратным отсчетом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
5 километров улицы Станционной отремонтировали дорожники
АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь