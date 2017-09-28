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14:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале ремонтируют 30-летний мост

Закончить обещают к 5 октября.

Источник: УралИнформБюро

Движение на участке трассы Екатеринбург — Косулино, проходящем через реку Мостовка, планируют возобновить 5 октября 2017 года. Сейчас там завершаются работы по реконструкции мостового перехода.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области, дорогу откроют после необходимой диагностики, для которой специалисты уже взяли пробу асфальтового покрытия.

По словам первого замначальника управления автодорог региона Владимира Оглоблина, конструкции моста более 30 лет. Обследование показало, что сооружение находится в аварийном состоянии: некоторые части моста оказались разрушены. Общая его длина составляет 64 метра.

На данный момент, почти все запланированные работы выполнены. «Заменены 12 балок, некоторые элементы несущих конструкций моста и полностью заменено покрытие. Осталось провести некоторые отделочные работы и нанести разметку. Подрядчик предоставляет гарантию на мост 6 лет», — сообщил Оглоблин. Он также подчеркнул, что для ремонта использовали современное износоустойчивое покрытие — щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Мост реконструировали в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы обошлись в 32,6 миллиона рублей.

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