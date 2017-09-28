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15:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии начали получать налоговые уведомления на недвижимость

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жители Башкирии начали получать уведомления на уплату налогов на недвижимость, рассчитанных на основе кадастровой стоимости. Такая система расчета налога введена в 2015 году.

Источник: РИА "Новости"

Актуализация кадастровой оценки в Башкирии осуществляется каждые три года, пояснили в Росреестре по РБ. В 2014 году были проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земель Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Октябрьского и Туймазинского района. По Уфе заказчиком выступало Управление по земельным ресурсам администрации города, по остальным — Минземимущество РБ. Исполнителем работ по обоим контрактам являлся ЗАО «Эксперт-оценка».

В 2015 году пермское ООО НПП «Универсал» провело работу по актуализации государственной кадастровой оценки остальных земель населенных пунктов РБ, ЗАО «Эксперт-оценка» — объектов жилого и нежилого фонда республики. По всем оценочным работам 2015 года заказчиком выступало Минземимущество РБ. В 2016 году проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения РБ. Все результаты утверждены Правительством Башкортостана. Если у собственника есть вопросы по определению кадастровой стоимости его объекта, для разъяснений по расчету ему необходимо обращаться к заказчику или исполнителю оценочных работ, пояснили в Росреестре.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон о государственной кадастровой оценке, в связи с чем в Башкирии создано ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» (реорганизованный ГУП БТИ РБ). Кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.

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