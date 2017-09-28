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15:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

АСВ отозвало иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»

(Казань, 28 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отозвало свой иск о банкротстве «ВИМ-Авиа», сообщается на сайте госкорпорации.

«Учитывая возникшую социальную напряжённость, связанную с деятельностью ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА», конкурсный управляющий банком принял решение обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции Правительства», — говорится в сообщении.

Агентство, будучи конкурсным управляющим Мосстройэнергобанка (которому задолжала «ВИМ-Авиа») обратилось в Арбитражный суд РТ 26 сентября. Сумма исковых требований составляла 88,3 млн рублей.

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