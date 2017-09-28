Объем строительства жилья в Нижнем Новгороде снизился более чем на 14% за восемь месяцев 2017 года

Согласно информации, в январе-августе текущего года в Нижнем Новгороде было построено 220,7 тысячи кв метров жилья — 95,6% к аналогичному периоду 2016 года и 30,2% от общего ввода жилья по области. В общей сложности площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городской местности составила 452,4 тысячи кв метров (на 9% больше, чем в январе-августе 2016 года), или 62% от общей площади жилья в целом по области.