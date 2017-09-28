В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
Эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы ФинЦЕРТ.
Подтвержденных сведений об успешном создании в России дубликатов платежных карт пока нет, отмечают в центре.
Кроме того, возможно отдельное хищение Track 2 магнитной полосы платежной карты.
Наиболее популярными способами краж остаются скимминг, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства, разновидность скимминга — шимминг и Black Box (взлом и установка в банкоматы вредоносного программного обеспечения).
По данным аналитического центра Zecurion, в 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов, до 135−140 тысяч случаев.