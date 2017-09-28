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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт

Эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ рассказали о данных карт, которые интересуют злоумышленников при бесконтактных кражах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы ФинЦЕРТ.

Подтвержденных сведений об успешном создании в России дубликатов платежных карт пока нет, отмечают в центре.

Целями краж становятся данные о типе используемого платежного приложения, срок действия карты, имя держателя карты, PAN (Primary Account Number, основной номер карты), история операций, количество оставшихся попыток ввода PIN-кода.

Кроме того, возможно отдельное хищение Track 2 магнитной полосы платежной карты.

Наиболее популярными способами краж остаются скимминг, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства, разновидность скимминга — шимминг и Black Box (взлом и установка в банкоматы вредоносного программного обеспечения).

По данным аналитического центра Zecurion, в 2017 году число краж денег с банковских карт в России может вырасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов, до 135−140 тысяч случаев.

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