В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт

Источник: РИА "Новости"

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы ФинЦЕРТ.

Подтвержденных сведений об успешном создании в России дубликатов платежных карт пока нет, отмечают в центре.

Целями краж становятся данные о типе используемого платежного приложения, срок действия карты, имя держателя карты, PAN (Primary Account Number, основной номер карты), история операций, количество оставшихся попыток ввода PIN-кода.

Кроме того, возможно отдельное хищение Track 2 магнитной полосы платежной карты.

Наиболее популярными способами краж остаются скимминг, при котором информация о банковской карте крадется с помощью специального устройства, разновидность скимминга — шимминг и Black Box (взлом и установка в банкоматы вредоносного программного обеспечения).