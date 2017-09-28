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15:45 (мск), источник: dostup1.ru

Авиакомпания «Ямал» откроет в Челябинске 10 новых рейсов

Новый перевозчик поможет развитию туризма в регионе, уверены в Заксобрании.

«Ямал» станет базовым перевозчиком Челябинского аэропорта, компания откроет в южноуральской столице 10 новых рейсов, — об этом сегодня, 28 сентября, сообщил на сессии Заксобрания глава Миндортранса Челябинской области Дмитрий Микулик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Депутаты Законодательного Собрания в первом чтении одобрили поправки в законопроект «О содействии развитию туризма», который предполагает предоставление субсидий авиакомпаниям-перевозчикам. Так, «Ямал» рассматривает возможность открыть субсидируемые маршруты из Челябинска в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минводы, Тюмень, Волгоград, Самару, Астану, Бишкек и Тамчи (Киргизия).

На открытие маршрутов компании необходимо более 644 млн рублей, губернатор Борис Дубровский одобрил выплаты в размере 250 млн рублей в год. Субсидирование перевозок будет осуществляться за счет федерального и областного бюджетов, а также казны городов, в которые будут осуществляться авиаперелеты.

«Мы решим сразу несколько задач: новые рейсы позволят развивать туризм и привлекать инвестиции, они будут полезны как жителям, так и для развития аэропорта», — отметил председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

Напомним, предварительные переговоры о привлечении базового перевозчика из ЯНАО в Челябинскую область состоялись в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года. Вскоре гендиректор «Ямала» Василий Крюк отметил, что заинтересован в дальнейшем развитии региональных перевозок и готов к сотрудничеству с Челябинским аэропортом. В областном правительстве была создана рабочая группа, которую возглавил министр дорожного хозяйства региона Дмитрий Микулик.

На ежеквартальной пресс-конференции 22 августа губернатор Борис Дубровский заявил, что хотел бы видеть тюменский «Ямал» в качестве базовой авиакомпании Челябинского аэропорта.

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