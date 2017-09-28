До конца года в Челябинской области заменят 1012 лифтов

В начале марта от собственников жилья были получены протоколы по 1012 лифтам. Именно эта работа и осуществляется на данный момент. На замену подъемников ушел 1 миллиард 400 тысяч рублей. В ближайшее время в Челябинске будет объявлен аукцион на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ на 361 лифт, которые планируют сдать в эксплуатацию в 2018 году.

Большое количество лифтов в области уже отслужили своё. При том, что максимально возможный срок их эксплуатации — 32 года.

«Люди должны вспомнить те старые лифты, которые мы сейчас меняем: как они закрывались. Современные технические нормы, которым должны соответствовать лифты, кардинально отличаются от требований, существовавших 40 лет назад. Мы делаем все, чтобы обеспечить максимальный комфорт в новых подъемниках», — прокомментировал генеральный директор некоммерческого фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадим Борисов.

Проектируя лифты, конструкторы уделяют особое внимание таким моментам как энергосбережение, плавность хода, плавное открытие и закрытие дверей. Поэтому жильцы домов, где происходит замена лифтового оборудования, с пониманием относятся к временным неудобствам и готовы в течение месяца передвигаться по этажам пешком.

Приведенная статистика гласит, что в 2016 году цена за замену одного лифта составляла 1 миллион 882 тысячи рублей. Благодаря проведенным аукционам, сейчас средняя стоимость одного лифта колеблется в пределах 950-ти тысяч рублей.

По сравнению с другими регионами Челябинская область занимает не лучшую позицию по замене лифтов. Отставание от нормы составляет 4,5 тысячи лифтов. Износ лифтового оборудования является основной проблемой области.

«Около 100 лифтов в одном только Миасском округе требуют замены, треть из них отработали более 30-ти лет. В свое время в городе проводилась замена лифтов, но в основной части города так ничего и не заменили. В ближайший год замены лифтов также не планируется: средства были распределены на другие виды работ», -констатирует директор ООО «Миасс-лифт» Наталья Приданникова.