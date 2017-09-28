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15:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Минсельхоз края выявил нарушения в содержании свиней на ООО «Свинокомплекс «Пермский»

Министерство сельского хозяйства края в ходе вчерашней проверки ООО «Свинокомплекс Пермский» пришло к выводу о нарушениях в содержании и кормлении свинопоголовья.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Эксперты минсельхоза проанализировали условия содержания и кормления поголовья и отметили низкую питательность кормов, сокращенный срок выращивания свинопоголовья, «что выражается в недоборе живого веса свинопоголовьем на участках доращивания и откорма».

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В минсельхозе добавляют, что с 21 сентября в присутствии представителей министерства на предприятии производится выбраковка свиноматок.

Напомним, Арбитражный суд Пермского края 21 сентября наложил ограничение в виде ареста 8 тыс. свиней, которые арендует у края ООО «Свинокомплекс Пермский», в рамках рассмотрения иска межрайонной инспекции ФНС о несостоятельности должника. Уже 23 сентября сотрудники предприятия заявили о том, что со свинокомплекса вывозят поголовье. Компания подала заявление о снятии обеспечения с части поголовья.

Ранее региональный минсельхоз поддержал требование налоговой инспекции о банкротстве из-за долга в 113 млн руб. ООО «Свинокомплекс Пермский». В ведомстве заявляли, что поддерживают введение наблюдения: это позволит выявить реальную финансовую ситуацию в ООО.

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