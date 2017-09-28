Минсельхоз края выявил нарушения в содержании свиней на ООО «Свинокомплекс «Пермский»
Министерство сельского хозяйства края в ходе вчерашней проверки ООО «Свинокомплекс Пермский» пришло к выводу о нарушениях в содержании и кормлении свинопоголовья.
Министерство сельского хозяйства края в ходе вчерашней проверки ООО «Свинокомплекс Пермский» пришло к выводу о нарушениях в содержании и кормлении свинопоголовья.
Об этом сообщается в
Эксперты минсельхоза проанализировали условия содержания и кормления поголовья и отметили низкую питательность кормов, сокращенный срок выращивания свинопоголовья, «что выражается в недоборе живого веса свинопоголовьем на участках доращивания и откорма».
В минсельхозе добавляют, что с 21 сентября в присутствии представителей министерства на предприятии производится выбраковка свиноматок.
Напомним, Арбитражный суд Пермского края 21 сентября наложил ограничение в виде ареста 8 тыс. свиней, которые арендует у края ООО «Свинокомплекс Пермский», в рамках рассмотрения иска межрайонной инспекции ФНС о несостоятельности должника. Уже 23 сентября сотрудники предприятия заявили о том, что со свинокомплекса вывозят поголовье. Компания подала заявление о снятии обеспечения с части поголовья.
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