Минсельхоз края выявил нарушения в содержании свиней на ООО «Свинокомплекс «Пермский»

В минсельхозе добавляют, что с 21 сентября в присутствии представителей министерства на предприятии производится выбраковка свиноматок.



Напомним, Арбитражный суд Пермского края 21 сентября наложил ограничение в виде ареста 8 тыс. свиней, которые арендует у края ООО «Свинокомплекс Пермский», в рамках рассмотрения иска межрайонной инспекции ФНС о несостоятельности должника. Уже 23 сентября сотрудники предприятия заявили о том, что со свинокомплекса вывозят поголовье. Компания подала заявление о снятии обеспечения с части поголовья.



Ранее региональный минсельхоз поддержал требование налоговой инспекции о банкротстве из-за долга в 113 млн руб. ООО «Свинокомплекс Пермский». В ведомстве заявляли, что поддерживают введение наблюдения: это позволит выявить реальную финансовую ситуацию в ООО.