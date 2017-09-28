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17:01 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Светлоярском районе Россельхознадзор зафиксировал превышение порога токсичности в почве

В Светлоярском районе специалисты Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия зафиксировали превышение порога токсичности в почве. По мнению экспертов, это произошло из-за неправильного использования земель сельхозназначения. Чем это может быть опасно?

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Это поле в Светлоярском районе на многие годы может стать источником постоянного загрязнения грунтовых и подземных вод. Чтобы узнать, что именно повлияло на земли сельхозназначения, специалисты взяли сразу 30 проб. Лабораторные исследования показали: на данном участке действительно произошло внешнее загрязнение, а именно, засоление почвы, превышен порог токсичности. А это уже нарушение Федерального закона об охране окружающей среды. Те, кто использовал сельхозземли не по назначению, будут привлечены к административной ответственности.

Александр Кравченко, государственный инспектор отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по РВ и АО и РК: «В управление Россельхознадзора поступило обращение из Светлоярского района о факте разлива маслянистой жидкости на земли сельхозназначения. В результате чего должностными лицами в данный момент проводится административное расследование по факту порчи земель сельскохозяйственного назначения».

Такие территории пригодны исключительно для сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, а также для научно-исследовательских целей. Чтобы минимизировать случаи халатного обращения с возделываемыми территориями, инспекторы отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия регулярно проводят контрольно-надзорные рейды, в том числе и по обращениям граждан.

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