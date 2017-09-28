Взносы за капремонт оплачивают 85% жителей Калининградской области
В 2017 году почти на 15% выросла собираемость взносов за капремонт. Об этом рассказала глава фонда Оксана Астахова на
В 2017 году почти на 15% выросла собираемость взносов за капремонт. Об этом рассказала глава фонда Оксана Астахова на
— С удовольствием говорю о собираемости. Нам удалось, точнее, собственникам удалось максимально поднять этот уровень. В 2016 году он составлял 71%, а сейчас — около 85%, — заявила Астахова.
Лучше всего оплачивают взносы жители Калининграда и Светловского округа, среди аутсайдеров — Славский и Правдинский округа. Сотрудники фонда, по словам руководителя, активно сотрудничают с муниципальными властями.
Как рассказала Астахова, самыми нерадивыми плательщиками являются, как правило, юридические лица — до 260 тысяч рублей. При этом она не стала называть сумму долга у физических лиц, после которой фонд обращается в суд.
«Тем, кто задолжал более 10 тысяч рублей, мы отправили красные квитанции. Это имело хороший эффект. Кроме этого, активно мы работаем с приставами. Много поэтому отрицательных отзывов было, но выбора нет. Нам нужно не только выполнять ремонты, но и собирать деньги — это наша обязанность», — сказала Астахова.
В первое время собираемость взносов не превышала 45%. Однако после обращений фонда в суды и взаимодействия со службой судебных приставов этот показатель пошёл вверх.
Жители Калининградской области ежемесячно платят за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с октября 2015 года. Тариф установлен на уровне 5,9 рубля за квадратный метр. В зависимости от решения жильцов деньги перечисляют либо на индивидуальный счёт дома, открытый в банке, либо на счёт регионального оператора (в «общий котёл»).