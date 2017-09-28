Императорский фарфоровый завод проиграл китайцам крупнейший заказ для «Аэрофлота»
Закупочная комиссия ЗАО «Аэромар» (поставщик питания для «Аэрофлота) заключит договор на поставку фарфоровой посуды для рейсов
Закупочная комиссия ЗАО «Аэромар» (поставщик питания для «Аэрофлота) заключит договор на поставку фарфоровой посуды для рейсов
Петербургский Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) понравился членам комиссии меньше.
В протоколе комиссии, опубликованном 28 сентября, говорится, что качество товара у китайского и петербургского предприятий оценили одинаково.
Кроме того, члены комиссии учли квалификацию заказчика — в отличие от Императорского завода, с SZIC им сотрудничать уже приходилось.
ИФЗ в этом году отмечает 273-летие. В случае победы в крупнейшем в своей истории конкурсе петербургский завод мог получить шанс заменить фарфоровую посуду на всех рейсах