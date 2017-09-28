Императорский фарфоровый завод проиграл китайцам крупнейший заказ для «Аэрофлота»

Петербургский Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) понравился членам комиссии меньше.

В протоколе комиссии, опубликованном 28 сентября, говорится, что качество товара у китайского и петербургского предприятий оценили одинаково.

Однако важным фактором стала цена — SZIC предложила выполнить заказ за 561 млн рублей, а ИФЗ — за 670 млн.

Кроме того, члены комиссии учли квалификацию заказчика — в отличие от Императорского завода, с SZIC им сотрудничать уже приходилось.