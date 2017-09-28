В Омске после жалоб жителей включат отопление во всех домах 28 сентября

ОМСК, 28 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Все многоквартирные дома в Омске подключат к теплоснабжению в течение дня, 28 сентября, сообщили ТАСС в четверг в департаменте городского хозяйства.

Ранее жители Омска, где последние несколько дней среднесуточная температура приблизилась к нулю, жаловались на длительную задержку в подаче тепла.

«Из 6,148 тыс. жилых домов в Омске только около 50 домов еще не подключены к теплоснабжению. Им будет подано тепло уже сегодня», — отметил собеседник агентства.

В компании «Омск РТС» (филиал «Интер РАО»), которая поставляет тепловую энергию на 4,303 тыс. домов, ТАСС сообщили, что по состоянию на 28 сентября все дома подключены к теплоснабжению в полном объеме. Следующим этапом станет подача тепла организациям и промышленным предприятиям.