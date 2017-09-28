На водоснабжение восточного Крыма выделено 4 млрд руб
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, 28 сен — РИА Новости (Крым). На реализацию проекта по обеспечению питьевой водой жителей Керчи и Феодосии в рамках
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, 28 сен — РИА Новости (Крым). На реализацию проекта по обеспечению питьевой водой жителей Керчи и Феодосии в рамках
Эта компания является генподрядчиком по строительству тракта водоподачи в восточную часть полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в
«Проект предусматривает строительство трубопровода длиной 76 километров, который разбит на пять участков. Работы на сегодняшний день выполнены на 82%. Кроме того, заключены контракты на монтаж технологического оборудования на трех водозаборах — Просторненском, Нежинском и Новогригорьевском, чтобы задействовать весь тракт водоподачи», — отметил Матвеев.
По его словам, на сегодняшний день идет проектирование работ по монтажу оборудования на водозаборах.
«В этом году мы должны сделать проект по монтажу технологического, энерготехнического оборудования и систем автоматики, чтобы в будущем году эти водозаборы ввести в эксплуатацию», — подчеркнул представитель генподрядчика.
«С некоторым отставанием по графику идет Новогригорьевский водозабор. Его производительность — 45 тыс кубометров воды в сутки», — рассказал Матвеев, при этом не уточнив возможные сроки запуска этого водозабора.
Таким образом, после запуска трех водозаборов в Нижнегорском районе, общая подача питьевой воды для потребителей Керчи и Феодосии составит 195 тыс кубометров воды в сутки. Это полностью решит проблему питьевого водоснабжения данных городов.
По словам Матвеева, на сегодняшний день Нежинский и Новогригорьевский водозаборы работают по временной схеме: они дают 70 тыс кубометров воды в сутки, а вода из них подается в
Каких-либо серьезных трудностей, которые могли бы остановить нас в работе, я не вижу. Есть определенные сложности, но они носят рабочий характер и решаются в процессе. Все необходимые средства выделены, работы финансируются четко и своевременно.
Справка: В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» начаты работы по строительству водовода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в