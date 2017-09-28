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16:05 (мск), источник: РИА Крым

На водоснабжение восточного Крыма выделено 4 млрд руб

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, 28 сен — РИА Новости (Крым). На реализацию проекта по обеспечению питьевой водой жителей Керчи и Феодосии в рамках Федерально-целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» выделено 4 миллиарда рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора Объединенной Энергостроительной Корпорации (АО «ОЭК») Юрий Матвеев.

Источник: Reuters

Эта компания является генподрядчиком по строительству тракта водоподачи в восточную часть полуострова от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал.

«Проект предусматривает строительство трубопровода длиной 76 километров, который разбит на пять участков. Работы на сегодняшний день выполнены на 82%. Кроме того, заключены контракты на монтаж технологического оборудования на трех водозаборах — Просторненском, Нежинском и Новогригорьевском, чтобы задействовать весь тракт водоподачи», — отметил Матвеев.

По его словам, на сегодняшний день идет проектирование работ по монтажу оборудования на водозаборах.

«В этом году мы должны сделать проект по монтажу технологического, энерготехнического оборудования и систем автоматики, чтобы в будущем году эти водозаборы ввести в эксплуатацию», — подчеркнул представитель генподрядчика.

Он отметил, что в первую очередь необходимо запустить Нежинский и Просторненский водозаборы, которые будут подавать 150 тыс кубометров питьевой воды в сутки для жителей Керчи и Феодосии. Ориентировочно их введут в эксплуатацию в ноябре-декабре 2018 года.

«С некоторым отставанием по графику идет Новогригорьевский водозабор. Его производительность — 45 тыс кубометров воды в сутки», — рассказал Матвеев, при этом не уточнив возможные сроки запуска этого водозабора.

Таким образом, после запуска трех водозаборов в Нижнегорском районе, общая подача питьевой воды для потребителей Керчи и Феодосии составит 195 тыс кубометров воды в сутки. Это полностью решит проблему питьевого водоснабжения данных городов.

Представитель компании-подрядчика также добавил, что в следующем году начнется строительство водоводов до Феодосии и Керчи, длиной соответственно 60 и 97 километров. Срок выполнения данных работ — 2019−2020 годы.

По словам Матвеева, на сегодняшний день Нежинский и Новогригорьевский водозаборы работают по временной схеме: они дают 70 тыс кубометров воды в сутки, а вода из них подается в Северо-Крымский канал и самотеком поступает в восточные регионы полуострова.

Каких-либо серьезных трудностей, которые могли бы остановить нас в работе, я не вижу. Есть определенные сложности, но они носят рабочий характер и решаются в процессе. Все необходимые средства выделены, работы финансируются четко и своевременно.

Справка: В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» начаты работы по строительству водовода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал (1 этап). Заказчик — Служба капитального строительства Республики Крым. Проектные работы выполнены Минприроды РК в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя, утвержденного приказом Минприроды России от 23.03.2016 № 92.

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