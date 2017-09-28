Власти объяснили, когда в Калининграде начнётся отопительный сезон

Источник: Калининград.Ru

— Так-то у нас по закону — плюс пять градусов и ниже в течение пяти дней, но гибко к этому подходим. Если долгосрочный прогноз — похолодание, то мы не ждём этих пяти дней. Бывает, два дня, три достаточно. Если мы видим, что следующая неделя будет холодная, мы подаём тепло потребителям, — сказал Купцов в беседе с корреспондентом Калининград.Ru в четверг, 28 сентября.

Он также добавил, что социальные учреждения, имеющие собственные котельные, имеют право подать заявку на включение отопления в более ранний срок.

Стоит отметить, что в 2016 году в постановление правительства РФ, которым коммунальные службы руководствуются при определении даты начала и окончания отопительного периода, внесли изменения. Если ранее подавать тепло в квартиры горожан начинали, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд была ниже +8ºС, то теперь власти имеют право устанавливать более ранний срок.