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17:18 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти объяснили, когда в Калининграде начнётся отопительный сезон

Сроки начала отопительного сезона в Калининграде определят «по погоде», точные сроки пока не установлены. Об этом сообщил зампредседателя комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов.

Источник: Калининград.Ru

— Так-то у нас по закону — плюс пять градусов и ниже в течение пяти дней, но гибко к этому подходим. Если долгосрочный прогноз — похолодание, то мы не ждём этих пяти дней. Бывает, два дня, три достаточно. Если мы видим, что следующая неделя будет холодная, мы подаём тепло потребителям, — сказал Купцов в беседе с корреспондентом Калининград.Ru в четверг, 28 сентября.

Он также добавил, что социальные учреждения, имеющие собственные котельные, имеют право подать заявку на включение отопления в более ранний срок.

Стоит отметить, что в 2016 году в постановление правительства РФ, которым коммунальные службы руководствуются при определении даты начала и окончания отопительного периода, внесли изменения. Если ранее подавать тепло в квартиры горожан начинали, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд была ниже +8ºС, то теперь власти имеют право устанавливать более ранний срок.

В сентябре 2016 года администрация Калининграда проводила опрос жителей, чтобы выяснить оптимальную дату начала отопительного сезона. В 2017-м такой инициативы мэрия пока не проявила.

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