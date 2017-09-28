Visa планирует расширить присутствие на узбекском рынке
Американская компания Visa планирует расширить присутствие на узбекском рынке. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Узбекистана Сухроб Холмурадов, передает Sputnik.
Американская компания Visa планирует расширить присутствие на узбекском рынке. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Узбекистана Сухроб Холмурадов, передает Sputnik.
«Руководство Visa заинтересовано в открытии для себя нового рынка, оно признает, что унификация обменных курсов и либерализация валютной политики в Узбекистане открывает для них очень большие возможности», — отметил Сухроб Холмурадов.
Он также отметил, что уже 9 октября этого года в Узбекистан приезжает первая рабочая миссия компании. «Будем разрабатывать новую концепцию, “дорожную карту” по коренному изменению отношений, как Национального банка с Visa, так и в целом их участия на банковском рынке Узбекистана», — отметил он.