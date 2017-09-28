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17:19 (мск), источник: Kommersant.uz

Visa планирует расширить присутствие на узбекском рынке

Американская компания Visa планирует расширить присутствие на узбекском рынке. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Узбекистана Сухроб Холмурадов, передает Sputnik.

Источник: Kommersant.uz

«Руководство Visa заинтересовано в открытии для себя нового рынка, оно признает, что унификация обменных курсов и либерализация валютной политики в Узбекистане открывает для них очень большие возможности», — отметил Сухроб Холмурадов.

Он также отметил, что уже 9 октября этого года в Узбекистан приезжает первая рабочая миссия компании. «Будем разрабатывать новую концепцию, “дорожную карту” по коренному изменению отношений, как Национального банка с Visa, так и в целом их участия на банковском рынке Узбекистана», — отметил он.

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