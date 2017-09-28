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17:51 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начали восстанавливать причальную стенку на Центральной набережной

В четверг рабочие приступили к демонтажу изношенных конструкций причальной стенки. С помощью подвесных люлек строители убирают остатки бетонных оснований и ржавую арматуру с внешней стороны причала. Затем начнется ремонт и установка новых железобетонных конструкций.

Источник: РИАЦ

Протяженность реконструируемого участка составляет 825 метров.

«В данный момент мы приступили к подготовительным работам связанных с ремонтом бетонных поверхностей, — говорит директор подрядной организации Олег Урбан. — Мы счищаем с поврежденных участков бетон и готовим их для нанесения ремонтного состава. Ремонтные работы будут проведены в течение двух месяцев».

Всего на объекте планируется использовать 200 кубометров высококлассной безусадочной бетонной смеси, которая не деформируется. По словам подрядчика, в данный момент работы ведутся по 10 и 14 причалу, 15 причал будет выделено в отдельную очередь.

В ходе обновления причальной стенки специалистам предстоит выполнить восстановление обратного фильтра подводной части и бетонной поверхности. Проект предусматривает применение технологий и материалов, отвечающих современным требования. Один из них — геотекстиль, который позволит прекратить вымывание песка из подводной части причалов.

Восстановительные работы не означают, что город не будет принимать корабли. «Мы предусмотрели эксплуатацию набережной на время ремонтных работ, — говорит Олег Урбан. — Пока перекрыты только участки 10 и 11 и 15 причала, по остальным участком сохраняется возможность принимать водный транспорт».

Комплексная реконструкция прибрежной территории в центре Волгограда началась в 2015 году с устройства инженерных конструкций берегоукрепления, после чего было начато строительство Нулевой продольной магистрали. Все это заложило основу для дальнейшего обновления и развития Центральной набережной. Восстановление причальной стенки стало возможным благодаря поддержки регионального и федерального бюджетов. Общая стоимость работ составляет 206,7 млн рублей. Параллельно с набережной в Волгограде ведутся работы по приведению в порядок поймы реки Царица. Обновляется площадка, примыкающая к интерактивному музею «Россия. Моя история». В результате масштабной реконструкции в центре Волгограда появится культурная площадка с развитой рекреационной инфраструктурой для всех горожан.

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