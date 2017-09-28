В Волгограде начали восстанавливать причальную стенку на Центральной набережной

Источник: РИАЦ

Протяженность реконструируемого участка составляет 825 метров.

«В данный момент мы приступили к подготовительным работам связанных с ремонтом бетонных поверхностей, — говорит директор подрядной организации Олег Урбан. — Мы счищаем с поврежденных участков бетон и готовим их для нанесения ремонтного состава. Ремонтные работы будут проведены в течение двух месяцев».

Всего на объекте планируется использовать 200 кубометров высококлассной безусадочной бетонной смеси, которая не деформируется. По словам подрядчика, в данный момент работы ведутся по 10 и 14 причалу, 15 причал будет выделено в отдельную очередь.

В ходе обновления причальной стенки специалистам предстоит выполнить восстановление обратного фильтра подводной части и бетонной поверхности. Проект предусматривает применение технологий и материалов, отвечающих современным требования. Один из них — геотекстиль, который позволит прекратить вымывание песка из подводной части причалов.

Восстановительные работы не означают, что город не будет принимать корабли. «Мы предусмотрели эксплуатацию набережной на время ремонтных работ, — говорит Олег Урбан. — Пока перекрыты только участки 10 и 11 и 15 причала, по остальным участком сохраняется возможность принимать водный транспорт».