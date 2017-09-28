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18:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Как будут меняться цены на сигареты в Казахстане в ближайшие два года

В Казахстане минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы установлены до 2019 года, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Постановлением правительства Казахстана от 25 сентября 2017 года внесены изменения в постановление от 4 апреля 2007 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы».

Установлены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы с фильтром, без фильтра и папиросы в размере:

1) 320 тенге до 31 декабря 2017 года включительно.

2) 340 тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно.

3) 360 тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно.

4) 380 тенге с 1 января 2019 года.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.

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